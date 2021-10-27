تاج الدين: «فايزر» اللقاح الوحيد المصرح به حتى الآن لتطعيم الأطفال

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن لقاح فايزر هو الوحيد المصرح به حتى الآن لتطعيم الأطفال، متابعا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لا بديل للقاح فايزر لإعطائه للأطفال، وفقا لتعلميات منظمة الصحة العالمية، وفيما يتعلق بخوف وقلق المواطنين من تطعيم أبنائهم، أكد على أن جميع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا آمنة وفعالة حتى مع متحورات الفيروس.

دلتا بلس ودلتا أكثر متحورات كورونا انتشارا

وأوضح مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن أكثر متحورات فيروس كورونا انتشارا هما «دلتا» و«دلتا بلس»، مؤكدا على أن كلا المتحورين ليسا أكثر خطورة ولكنهما أكثر انتشارا فقط، وطمأن المواطنين بشكل عام من متحورات فيروس كورونا، وقال إن المتحورات أمر طبيعي، ويحدث لجميع الفيروسات وليس فيروس كورونا فقط.

وتابع الدكتور عوض تاج الدين، أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في حالة تزايد من حيث الإصابات، ولكن الزيادة ليست كبيرة، وعامل اللقاحات في الموجة الرابعة عمل على انخفاض معدل الوفيات والإصابات كذلك فالأعراض التي تظهر عليها بسيطة ومتوسطة وليست خطيرة أو تدعو للقلق.

خروج 875 متعافيًا من فيروس كورونا

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان المتعلقة بآخر مستجدات الفيروس عن خروج 875 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 275637 حتى اليوم، وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بشأن حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، وغيره من الأمراض المعدية.