القصة الكاملة لمدرس منع تلميذة من دخول الحمام بالفيوم.. «بوظت هدومها»

لم تتمكن الطفلة «ملك ح.ح»، صاحبة الـ 8 سنوات، والتلميذة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة الرواشدية الابتدائية، التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، من السيطرة على رغبتها الشديدة في دخول دورة المياه، بعدما ألحت كثيراً على المدرس الذي رفض تماماً مُتجاهلاً تكرار طلبها، حتى تبولّت وتبرزت على نفسها، فيما أُصيبت بحالة من الخوف والرعب من تنمر زملائها بها، أو من ضرب والدتها لها، فجلست لمدة ساعتين بعد خروج كل التلاميذ من المدرسة، حتى جفت ملابسها من المياه، ثم تسللت إلى الشوارع خلسة حتى عادت إلى منزلها.

«ملك»: طلبت الذهاب للحمام والمدرس رفض

وقالت «ملك»، في حديثها لـ«الوطن»، أنّها ذهبت إلى مدرسة قريتها الرواشدية التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم، وخلال اليوم الدراسي شعرت بالحاجة للدخول إلى دورة المياه بشدة، فطلبت من مدرس جديد حضر إلى المدرسة هذا العام، أنّ تدخل دورة المياه لكنه رفض بشدة، فألحت عليه في طلبها ولكنه لم يوافق، ثم ازدادت حاجتها للدخول إلى الحمام، لكنه واصل رفضه حتى تبولت على نفسها وتبرزت أيضاً وظلت ثابتة لا تتحرك من مكانها حتى لا يعرف أصدقاؤها بما حدث ويتنمرون عليها.

«ملك»: خفت من العودة للمنزل

وأضافت «ملك» أنّ اليوم الدراسي انتهى وجرس الخروج من المدرسة رن، لكنها لم تتحرك من مكانها، وظلت جالسة على المقعد لمدة ساعتين كاملين، تنتظر أن تجف ملابسها من البول حتى لا يتنمر عليها أحد، كما أنّها كانت خائفة أن تعنفها والدتها أو تضربها لتبولها وتبرزها على نفسها، وحينما هدأت الشوارع تسللت وذهبت مسرعة إلى منزلها.

والد ملك: والدتها بكت فور رؤيتها

وأشار والد «ملك» الذي يعمل في السعودية، أنّ والدتها بحثت عنها بسبب تأخرها، وخلال خروجها من المنزل فوجئت بها عائدة من المدرسة، وملابسها شبه مبتلة، وحينما سألتها أين كانت ولماذا تأخرت، أخبرتها أنّ المدرس منعها من دخول الحمام، ولم تتمكن من السيطرة على نفسها فتبولت وتبرزت على نفسها، فبكت والدتها بكاء شديداً بينما كانت تقوم بتنظيفها وتغيير ملابسها لها.

مدير المدرسة: إحالة الواقعة للتحقيق

على جانب آخر، قال حمدي إبراهيم مدير مدرسة الرواشدية الابتدائية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه فور علمه بالواقعة، بحث عن المدرس حتى توصل إلى هويته، وأحاله للتحقيق فوراً فيما بدر منه من منع تلميذة من دخول الحمام، مُتسبباً في تبولها وتبرزها على نفسها، مؤكداً أنّه سيخطر الإدارة التعليمية بما حدث، حتى تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدرس.