المدرس رفض ذهاب تلميذة بـ 2 ابتدائي للحمام فـ«تبولت» على ملابسها بالفيوم

«هادئة خجولة مؤدبة تحفظ القرآن الكريم»، هكذا يصف أهالي القرية، الطفلة «ملك النزلاوي»، التلميذة بالصف الثاني الابتدائي، بقرية تابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، خصوصاً أنّها تتسم بالهدوء والخجل، ولا يراها الناس في الشارع إلا خلال ذهابها وإيابها للمدرسة أو لدروس تحفيظ القرآن، إلى أن انقلبت حياتها رأساً على عقب بسبب مدرس، كان سبباً في تبولها لاإرادياً، مما أفقدها ثقتها في نفسها، وأدخلها في حالة نفسية سيئة وجعلها ترفض الخروج من المنزل، أو تذهب للمدرسة أو لحفظ القرآن.

أزمة «ملك» في العام الدراسي الجديد

فرحت «ملك»، كثيراً ببدء العام الدراسي الجديد، حيث اشترت ملابس وحذاء وشنطة جديدة للذهاب إلى المدرسة في قريتها بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، منتظرة بدء الدراسة، لتذهب إلى فصلها وتلهو مع أصدقاءها، والأهم أن تتفوق وتصبح الأولى كما تعودت، وذهبت اليوم تلو الآخر، حتى وقعت الكارثة.

والد «ملك»: تبولت على نفسها بسبب مدرس

ويقول والد «ملك»، أنّه يعمل في المملكة العربية السعودية، ولكنه فوجئ بزوجته تتصل به وتبكي بكاءً شديداً وتخبره أنّ «ملك»، عادت من المدرسة في حالة صدمة شديدة، وملابسها مبتلة بعدما تبولت على نفسها، وكانت تبكي بشدة وأخبرت والدتها أنها لن تذهب للمدرسة مجدداً، وحينما سألتها والدتها عمّا فعل فيها ذلك، أخبرتها أنها كانت تريد الذهاب لدورة المياه لقضاء حاجتها، وطلبت من المدرس كثيراً، ولكنه منعها من الذهاب للحمام، ولم تتمكن من التحكم في نفسها وفوجئت بتبولها على نفسها لا إرادياً.

«ملك»، الطفلة الخجولة الهادئة المؤدبة

وأشار والد ملك، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ ابنته معروفة في القرية بالكامل، بسبب هدوءها الشديد وخجلها وأدبها، بعكس باقي الفتيات من نفس عمرها، فهي لا تلهو في الشارع مثل الفتيات، ولكنها تنتظم في حفظ القرآن الكريم، وتذاكر دروسها نظراً لحبها الشديد في التعليم وتفوقها في دراستها رغم صغر سنها.

«ملك» ترفض الذهاب للمدرسة ثانية

وأشار إلى أن الواقعة كان لها أثرا نفسيا حيث ترفض الذهاب للمدرسة، أو حتى حضور حصص تحفيظ القرآن الكريم، ولا تريد الخروج من المنزل أو ترى أحد، ومُصابة بحالة نفسية سيئة، ولا يعرف كيف يتصرف معها، مؤكداً أنّ والدتها منذ رأتها وملابسها مبتلة بالبول لا تجف دموعها أبداً حزناً على ابنتها.