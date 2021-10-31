التأمين الصحي: ميكنة 100% من خدمات ومراكز ووحدات طب الأسرة ببورسعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن ميكنة 100% من خدمات مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، والبالغ عددها 34 مركز ووحدة يقدمون خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة حتى الآن.

ميكنة المنظومة بنسبة 100%

وقال المشرف على التأمين الصحي الشامل، إن جميع خدمات مراكز ووحدات طب الأسرة ببورسعيد أصبحت مميكنة بالكامل، بداية من تسجيل البيانات وميكنة الملف الطبي للمريض، ووصولًا إلى تسجيل الفحوصات والإجراءات الطبية التي يحصل عليها في كل رحلة علاجية داخل أي منشأة صحية، إضافة إلى ميكنة المطالبات الطبية للمراكز والوحدات بنسبة 100 %.

وأضاف السبكي، أن ميكنة الخدمات هي أحد معايير الجودة الطبية التي تضمن حسن إدارة الحالة الصحية للمرضى وضمان علاجهم على النحو الأمثل وفق ممارسات الصحة العالمية.

ميكنة 7 مستشفيات لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

وتابع المشرف على التأمين الصحي، أنه تم الانتهاء من ميكنة الأقسام الداخلية بـ7 مستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية هم «النصر التخصصي للأطفال، الرمد التخصصي، الزهور، الحياة بورفؤاد، 30يونيو، السلام، التضامن» ببورسعيد.

وأشار المشرف على التأمين الصحي، إلى أنه تم ميكنة مكاتب الدخول والخروج والطوارئ في هذه المستشفيات وربطها بالغرف المركزية في المحافظة، تزامنًا مع رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، ووضع ضوابط تأمين الملف الطبي الإلكتروني للمريض.

وأوضح السبكي، أنه تم ضم المزيد من الخدمات الطبية مثل التطبيقات الإلكترونية للاستشارات الطبية، وربط الدوائر الصحية والتطبيب عن بُعد، إضافة إلى تطبيق منظومه المعامل الموحد (LIS)، ونظام أرشفة الأشعة وكتابة التقرير (PACKS/RIS)، التي تستهدف تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتفوق توقعات المتعاملين وتحقق أعلى نسب من إرضائهم وسعادتهم.

التحول الذكي الرقمي بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة قيادة الرئيس

وأكد المشرف على التأمين الصحي، أنه استطاعت هيئة الرعاية الصحية على مدار عامين تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بكل سهولة ويسر من خلال الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، والذي قام به فريق مدرب ومؤهل على أعلى مستوى من الكفاءة في نظم المعلومات والتحول الرقمي للخدمات بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة، والتعاون بين الإدارات المختلفة لتحقيق أهم الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وهي أن تصبح أول هيئة ذكية رقمية على قدرة تنافسية مع المراكز الطبية العالمية والتطور التكنولوجي في مجال الرعاية الصحية.

وأشار المشرف على التأمين الصحي، إلى رؤية الهيئة المستقبلية نحو التحول الذكي الرقمي لجميع خدماتها العلاجية والإدارية، والاستعانة بالتكنولوجيا الصحية وإدخال سبل الذكاء الاصطناعي والمستشفيات الافتراضية والروبوتات الذكية، بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء مصر الرقمية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مبادرات التحول الرقمي للخدمات، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية بمصر وتحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية.

تجهيز البنية التحتية المعلوماتية للمنشآت والميكنة لسجلات المرضى

وأكد المشرف على التأمين الصحي، أن هذا ما تحقق بالفعل حيث قطعت هيئة الرعاية الصحية شوطًا مهمًا في هذا الطريق، ومنها تجهيز البنية التحتية المعلوماتية للمنشآت والميكنة لسجلات المرضى وتفعيل تطبيقات التحول الرقمي للخدمات، والذي حاز على العديد من الإشادات العربية والدولية.

وأوضح المشرف على التأمين الصحي، أن هذا التحول الرقمي يمثل حلقة من سلسلة غير متناهية من التحولات الاستثنائية التي تسعى الهيئة من خلالها إلى الاستعانة بأفضل التقنيات المعمول بها في العالم، من أجل تحقيق رؤية وأهداف الهيئة بالوصول إلى مؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين.