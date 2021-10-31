تعرف على أسعار الفائدة فى البنوك وحسابات التوفير بالبنك الاهلي

للمرة الثامنة أعلنت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها، ظهر الخميس الماضي، عن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وسوف يتم النظر فيها مرة أخرى خلال شهر ديسمبر المقبل، مما أدى إلى لتثبيت أسعار الفائدة في البنوك لعام 2021.

أسعار الفائدة في البنوك

يذكر انه قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها ظهر الخميس بتثبيت نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعها قبل الأخير من العام الجاري.

وبعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في البنوك قدم البنك الأهلي المصري الأتي:-

حساب التوفير العادي:

الحد الأدنى لفتح الحساب: ألف جنيه إلي فوق.

الشريحة الأولى من 3001 جنيه إلى 5 آلاف جنيه:

تتراوح الفائدة بين 3% سنويًا على العائد الشهري، و3.05% سنويًا على العائد ربع السنوي، و3.10% سنويًا على العائد نصف السنوي، و3.20% على العائد السنوي.

الشريحة الثانية من 5001 جنيه إلى 100 ألف جنيه:

تتراوح الفائدة بين 4% سنويًا على العائد الشهري، و4.05% سنويًا على العائد ربع السنوي، و4.10% سنويًا على العائد نصف السنوي، و4.20% على العائد السنوي.

الشريحة الثالثة من 100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه:

تتراوح الفائدة بين 4.5% سنويًا على العائد الشهري، و4.6% سنويًا على العائد ربع السنوي، و4.65% سنويًا على العائد نصف السنوي، و4.75% على العائد السنوي.

أسعار الفائدة في البنوك للشريحة الرابعة أكثر من نصف مليون جنيه:

تتراوح الفائدة بين 4.75% سنويا على العائد الشهري، و4.85% سنويا على العائد ربع السنوي، و5% سنويا على العائد نصف السنوي، و5.25% سنويا على العائد السنوي.

توفير المستقبل:

الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 جنيه.

يقدم البنك الأهلي للشباب من سن 16 عامًا إلى 50 عامًا، ودون مصاريف على مدار العام ولكن في الشمول المالي يتم الإعفاء من الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه.

سعر الفائدة: يتراوح بين 4.75% سنويًا للعائد الشهري، و4.80% سنويًا للعائد ربع السنوي، و4.85% سنويًا للعائد نصف السنوي، و5% سنويًا للعائد السنوي.

حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز:

الحد الأدنى لفتح الحساب: ألف جنيه.

تتراوح نسب الفائدة حسب قيم شريحة الحساب:

من 3001 جنيه إلى 30 ألف جنيه: 5.25% سنويًا.

من فوق 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه: 4.25% سنويًا.

من فوق 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه: 3.5% سنويًا.

أكثر من 100 ألف جنيه: 3% سنويًا.

توفير المعاش:

يصرف فوائد سنوية بنسبة 5.25%.