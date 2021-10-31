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محمود مسلم

لجان الشيوخ تناقش جدوى تفعيل ضرائب الأرباح الرأسمالية اليوم

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ولاء نعمه الله
10:55 ص | الأحد 31 أكتوبر 2021
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

تعقد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعا، اليوم، لمناقشة جدوى تفعيل ضرائب الأرباح الرأسمالية وتأثيرها على سياسة الدولة الاقتصادية في ظل رغبة الدولة في تفعيل الاستثمار لدفع عجلة النشاط الاقتصادي؛ وتستكمل اللجنة مناقشة قانون التخطيط العام للدولة، وينعقد الاجتماع بالاشتراك بين الإدارة المحلية والنقل.

وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي، غدا الإثنين، قضية الوعي والانتماء الوطني بالاشتراك مع لجان التعليم والشؤون الدينية والثقافة والإعلام والشباب.

وتناقش لجنة الإسكان بالشيوخ، الأربعاء، تطوير المناطق والأسواق العشوائية وتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بحضور المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية.

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