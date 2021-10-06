التشكيل الكامل للجان مجلس الشيوخ.. 14 لجنة تحسم مقاعدها

أعلن مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم الأربعاء، نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس وعددها 14 لجنة، التي حُسم معظمها بالتزكية.

ووفقا للتشكيل النهائي الذي تم إعلانه في الجلسة العامة، يرأس الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، والمستشار عبد الله الأعصر رئيسا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والدكتور عبد الحي عبيد رئيسا للجنة العلاقات الخارجية، واللواء أسامة كامل منتصر رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي، وهاني سري الدين رئيسا للجنة الاقتصادية والمالية، وخالد محمد سعيد رئيسا للجنة الإسكان والمرافق.

كا اُنتخب النائب محمد هيبة رئيسا للجنة حقوق الإنسان، ولجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائب الدكتور نبيل دعبس، والنائب أحمد أبو هشيمة رئيسًا للجنة الشباب والرياضة، والدكتور عبد السلام الجبلي رئيسا للجنة الزراعة والري، والنائب محمد حلاوة رئيسا للجنة الصناعة، والنائب الدكتور ياسر عامر رئيسا للجنة الشئون الدينية والأوقاف، والدكتور محمد جزر رئيسا للجنة الصحة والسكان، والنائب عبد الخالق محمد رئيسا للجنة الطاقة والبيئة.

وخرجت المرأة من رئاسة اللجان، إذ كانت النائبة حنان أبو العزم تتولى رئاسة لجنة الصناعة والمشروعات الصغير في دور الانعقاد الأول.

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وشهدت انتخابات اللجان البرلمانية، اليوم، تغييرات طفيفة، إذ تولى اللواء أسامة كامل منتصر رئاسة لجنة الدفاع، بدلا من الفريق أسامة الجندي، وتولى النائب أحمد أبو هشيمة رئاسة لجنة الشباب والرياضة، بدلا من الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، والنائب محمد حلاوة رئيسا للجنة الصناعة بدلا من حنان أبو العزم، والنائب خالد محمد سعيد بدلا من مصطفى كامل السيد.

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ووفقا للتشكيل النهائي للجان في مجلس الشيوخ، فقد جاء كالتالي:

لجنة الدفاع والأمن القومي: حصد اللواء أسامة كامل منتصر رئاسة اللجنة «بالتزكية»، واللواء طارق نصير وكيل أول، واللواء محمد جاد وكيل ثان، واللواء خالد فوزي أمينًا للسر.

لجنة الشباب والرياضة: حصد النائب أحمد أبو هشيمة رئاسة اللجنة، وفاز النائبان أحمد دياب وشريف الجابرى بمنصب الوكيلين، والنائب محمد عمارة أمينا للسر.

لجنة لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة: حصد الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئاسة اللجنة للمرة الثانية، وفاز النائبان محمد سعيد طه وسها سعيد بمنصب الوكيلين، والنائب محمود القط أمينًا للسر.

اللجنة الاقتصادية: حصد النائب هاني سري الدين منصب رئيس اللجنة، والنائبان ياسر ذكي، وجمال عبدالوهاب بمنصب الوكيلين، والنائب أكمل نجاتي آمينا للسر.

وفاز المستشار عبد الله عصر رئيسا برئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والدكتور محمد العنانى، والنائب باهر محمد أمين غازى بمنصب الوكيلين والنائب فرج فتحى فرج أمينًا للسر.

لجنة العلاقات الخارجية: الدكتور عبد الحي عبيد رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بالتزكية، والنائبان عفت السادات وسماء سليمان وكيلين، والنائبة عايدة نصيف أمينا للسر.

وفي لجنة الصناعة فاز النائب محمد حلاوة برئاسة اللجنة، والنائبان محمد المنزلاوي و تيسير مطر بمنصب الوكيلين، والنائب أحمد الجندي أمينا للسر.

وفي لجنة الطاقة فاز النائب عبدالخالق محمد بمنصب الرئيس، والنائبان مجدي سليم، وعمرو عزت بمنصب الوكيلين، والنائبة نها أحمد أمينا للسر.

وفي لجنة الإسكان والمرافق فاز خالد محمد سعيد بمنصب رئيس لجنة الاسكان، والنائبان فايز ابراهيم محمد، اكمل الله فاروق بمنصب الوكيلين، والنائب أحمد حسين صبور أمينا للسر.

وفي لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ حصد النائب يوسف السيد عامر رئاسة اللجنة الدينية، والنائبان محمد سليم ونادر نسيم بمنصب الوكيلين، والنائبة خضرة سالم أمينًا للسر.

جزر رئيسا للشؤون الصحية و دعبس للتعليم

وفي لجنة الشؤون الصحية، فاز الدكتور محمد جزر رئيسا، والنائبان عمرو حجاب علي مهران بمنصب الوكيلين، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر أمينا للسر.

وفي لجنة حقوق الأنسان فاز النائب محمد هيبة برئاسة اللجنة والنائبان أبو الفتوح محمد، ومجدى فريد بمنصب الوكيلين، فيما فازت رشا نصير بأمانة سر اللجنة.

وشهدت انتخابات لجنة التعليم، فوز الدكتور نبيل دعبس برئاسة اللجنة، وأحمد البدرى ورندا مصطفى بمنصب الوكيلين، والنائب وناجح عبد الفتاح أمين سر.

كما شهدت انتخابات لجنة الزراعة فوز النائب عبد السلام الجبلي برئاسة اللجنة، والنائبان محمد السباعي وجمال أبو الفتوح بدبا من عمرو أبو السعود وكيلي اللجنة، والنائب عز الدين جودة أمينا للسر.