خبير يكشف مميزات ومخاطر «ميتا فيرس» وأرباح «مارك»: العالم سينعزل

قال المهندس محمد الحارثي، استشاري التحول الرقمي وأمن المعلومات، إن مشروع فيسبوك الجديد «ميتا فيرس»، الذي أطلقه مارك زوكربيرج، المؤسس التنفيذ للشركة، تعمل عليه الأبحاث من العام الماضي لتعظيم الواقع الافتراضي، منوهًا بأن أزمة كورونا أدت إلى تغيير شكل العالم، وأصبح يميل لوجود حياة افتراضية.

الأبحاث تتجه لتجسيد العالم الافتراضي ليصبح أقرب للواقع

وأضاف «الحارثي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كل الأبحاث التكنولوجية، في الوقت الماضي، كانت تتجه تجسيد العالم الافتراضي ليصبح أقرب للواقع، وساعد على ذلك وجود تكنولوجيات مهمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء؛ لأن الذكاء الاصطناعي شيء أساسي تعتمد عليه شركة ميتا».

وتابع: «يتميز الذكاء الاصطناعي أنه يعمل على فرضيات وخورزميات تساعد على فهم سلوك المستخدم ومعالجة البينات في وقت قياسي، وبالتالي تحسن تجربة المستخدم وتوفر له كل ما يحتاج».

مميزات وعيوب «ميتا فيرس»

وأشار استشاري التحول الرقمي وأمن المعلومات، إلى أن مميزات العالم الافتراضي الجديد «ميتا فيرس» أنه يعمل على فهم احتياجات المستخدمين، كما يقدم للمستخدم تجربة جديدة تفوق ما كان يتوقعه في العالم الافتراضي والألعاب الإلكترونية.

وكشف عن عيوب الواقع الافتراضي الجديد أنها تتمثل في أن المستخدم أصبح يدخل في حزم واسعة جدا من العالم الافتراضي المليء ببعض المحتوى والبيانات والمعلومات التي تفصله عن الواقع الحقيقي، ويزيد نسبة الانعزال في المجتمع.

مخاطر الواقع الافتراضي «ميتا فيرس»

وبيّن «الحارثي»: «الواقع الحقيقي يسهل تأمينه عن الواقع الافتراضي، لأن الواقع الرقمي صعب تأمينه لأن المستخدم لا يعرف عنه الكثير، وله مخاطر كثيرة منها الانعزال عن العالم والتعرض لأنماط جديدة من الاختراقات والجرائم الإلكترونية الجديدة، التي تحتاج إلى وقت كبير لتأمين المستخدم منها».

اتجاه العالم لتطور تكنولوجي كبير

وتابع استشاري التحول الرقمي وأمن المعلومات، أن الخطوة التي قام بها مارك من إنشاء عالم افتراضي كامل «ميتا فيرس» تعد خطوة نحو دخول التكنولوجيا بشكل أكبر في حياة الناس وسيجرى إنتاج تكنولوجيات بشكل أكبر.

وأردف: «مارك عندما يعلن عن تكنولوجيا جديدة كل الشركات تقوم بالتوجه إلى هذه التكنولوجيات، وبالتالي العالم على بعد خطوة من توسع تكنولوجي جديد، والعلماء توقعوا الدخول في هذا العالم منذ فترة كبيرة».

أرباح فيسبوك من «ميتا فيرس»

واستكمل «الحارثي»: «مكاسب شركة فيسبوك من مشروع العالم الافتراضي الجديد «ميتا فيرس» كبيرة جدًا ومتنوعة، مثل شركات الإعلانات الدعاية، وشركات الألعاب الإلكترونية، ويفتح مجال لصناعة جديدة تتمثل في الألعاب الإلكترونية ذات العالم الافتراضي».

موعد ظهور «ميتا فيرس» للنور

وأوضح المهندس محمد الحارثي استشاري أمن المعلومات، إن مشروع الواقع الافتراضي «ميتا فيرس» الجديد الخاص بشركة فيسبوك متوقع أن يظهر بشائره بداية العام المقبل، كما أن المشروع سيظهر بصورته الكاملة بعد عامين أو ثلاثة أعوام، حتى يعيش أكثر من 2.8 مليار مستخدم في الواقع الافتراضي الذي يتحدى به «مارك» العالم كله.