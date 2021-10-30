مفوض «إكسبو دبي»: جناح مصر بالمعرض أبهر الحضور «بيقولوا إيه العظمة دي»

قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، المفوض العام للمشاركة المصرية في معرض «إكسبو دبي 2020»، إن جناح مصر في المعرض الدولي، سيحقق منفعة نوعية وكمية في آن واحد، «إكسبو ليه دورات مختلفة منذ عام 1851، وهو المدينة الفاضلة بالعالم كله، وكل دولة بتيجي فيه بأحسن ما فيها، وبنقول للناس لو سمحتم الطابور معطل الناس في الشارع شوفوا حل».

«إكسبو» شهد عرض اختراعات كبرى غيرت العالم

وأضاف «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن المعرض تشارك فيه كافة دول العالم، وبه الكثير من الاختراعات والحلول للمشكلات من كل الدول المشاركة، «هو الحدث الأهم في العالم، ومن خلاله بتعرض الدول اختراعات كبيرة بتغير حجات كبيرة في الكرة الأرضية، والتليفون وبرج إيفل أُعلن عنهما في إكسبو».

الجناح المصري يحمل الرؤية والهوية المصرية

وأوضح أن الجناح المصري بالمعرض، يحمل الرؤية والهوية المصرية الخالصة بطريقة تخاطب كافة دول العالم من مختلف خلفياتها الثقافية والعلمية واللغوية والفئات العمرية، كما أن الفعاليات التي تُجرى بالجناح المصري في المعرض، كان آخرها الفعالية الخاصة بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، «كان موجود رئيس الهيئة ورئيس قناة السويس، ووجودهم منح زخما للفعالية، وحضر الكثير من المهتمين بالنشاط، وفيه 70 مستثمر ناقشوا وإن شاء الله ينزلوا مصر قريب».

وأكد أن ما يتم عرضه على شاشات الجناح الخاص بـ«إكسبو دبي» في الجزء المخصص لوزارة الثقافة، دائما ما يبهر الحاضرين، «بيقفوا قدام الشاشات يقولوا إيه العظمة دي؟ مصر الثقافة والمسرح والغناء والشعر ومفردات الفنون، كلها موجودة في مصر وعريقة وقديمة».