ضبط المتهم الرئيسي في قتل أمين شرطة وإصابة شقيقه بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم الرئيسي بقتل أمين شرطة وإصابة شقيقه بسب خلافات بين الأطفال بقرية الترامسة بمركز قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بتمكن قوة أمنية من القبض على أحمد شعلان، والشهير بـ«القط»، المتهم الرئيسي بقتل أمين شرطة وإصابة شقيقه الذي يرقد في العناية المركزة، وذلك بالتعاون مع ربة منزل وشخصين آخرين.

وقال مصدر أمني أن المتهم ضُبط وجاري عرضه على النيابة العامة للتحقيق معه في التهم الموجهة له، في قتل أمين شرطة وإصابة شقيقه.

حبس سيدة و2 آخرين في قضية قتل أمين شرطة

وقررت النيابة العامة بمركز قنا، حبس ربة منزل و2 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض والقتل لأمين شرطة وإصابة شقيقه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمعاونة المتهم الرئيسي الشهير بـ«القط».

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قنا، يفيد بمصرع سعيد حسين علي مراد، 35 عامًا، أمين شرطة وإصابة شقيقه «حسنين» طعنا بآلة حادة خلال مشاجرتهما مع بائع كبدة جارهم بمنطقة قرية الترامسة غرب مدينة قنا.

وتبين أن سبب المشاجرة هو خلاف نشب بين أطفال الطرفين أثناء عودتهم من المدرسة، وعلى خلفيتها حدثت مشادة بين المتهمين بائع الكبدة و3 أشخاص آخرين وربة منزل تدعى «أم الخير» والمجني عليهما، انتهت بمقتل أمين الشرطة وإصابة شقيقيه.