مصرع ربة منزل بطلقات نارية في قنا

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها، بقرية الحجيرات في قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع صابرين أحمد، 35 عاما، ربة منزل، بعد إصابتها بطلق ناري بقرية الحجيرات بقنا.

جهود مكثفة لكشف تفاصيل الواقعة

وتكثف الأجهزة الأمنية في قنا من جهودها لكشف تفاصيل الواقعة، بينما تشير التحريات الأولية إلى أن شقيقها من قتلها.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الحادث وكشف ملابساته، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام.