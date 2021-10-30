إصابة أمين شرطة بكسور خطيرة إثر سقوطه من عقار في نجع حمادي

أصيب أمين شرطة بكسور وجروح متفرقة بالجسم، إثر سقوطه من الطابق الثالث، بمنطقة السكنية في نجع حمادي.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز نجع حمادي، يفيد بإصابة إبراهيم محمد أبو الحسن، 28 عامًا، أمين شرطة، بعد سقوطه من الطابق الثالث من أحد العقارات بالمنطقة السكنية بجوار الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم بهجورة بنجع حمادي.

نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط لخطورة حالته

ونقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، وحُول إلى مستشفى أسيوط لخطورة حالته، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وجاري معرفة الأسباب وراء سقوطه.