صرف 30 ألف جنيه لأسرة ضحيتي انهيار جبل الترامسة بقنا

أعلنت مديرية التضامن بمحافظة قنا، صرف إعانة مالية لأسرة توفي عائلها ونجله تحت أنقاض الجبل بقرية "الترامسة، اثناء جلب كميات من الحجر المستخدم في صناعة الفخار.

وقال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن بقنا، في تصريح صحفي، اليوم، إن الأسرة تتلقى إعانة شهرية من "تكافل وكرامة" وقررنا صرف إعانة 15 ألف جنيه كدفعة واحدة، إلى جانب صرف تعويض 15 ألف جنيه، وإعداد مذكرة لصرف 10 آلاف جنيه أخرى كإغاثة عاجلة.

كان أب ونجله لقيا مصرعهما أسفل انقاض جبل بقرية "الترامسة"، بمركز قنا، السبت الماضي، أثناء استخراج "أحجار الفخار"، التي تُستخدم في صناعة الأدوات الفخارية.

وتبين أن الضحيتين "مبارك سعيد عسران"، 49 عامًا، ونجله "عمرو"، مقيميان بقرية "الترامسة"، توجها إلى المنطقة التي شهدت الإنهيار لجلب أحجار الفخار، ولقيا مصرعهما بعد إنهيار جزئي للجبل.