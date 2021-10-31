نقابة المهندسين بأسيوط تعتمد ميزانية 2020.. فائض 6 ملايين جنيه

عقدت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم، نقيب مهندسي أسيوط، جلسة الجمعية العمومية العادية، والتي شهدت حضورًا كثيفًا من قبل أعضاء الجمعية لم يحدث من قبل، حيث تم اعتماد ميزانية العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 لنقابة المهندسين الفرعية.

وبدأت فعاليات الجلسة بالسلام الجمهوري وآيات من القرآن الكريم، وتلاها كلمة المهندس عبد الحكيم عليان، نقيب مهندسي أسيوط، والذي أكد أنه رغم ما ألمّ بالعالم أجمع من تفشي لوباء كورونا، وتأثرت اقتصاديات العالم بأسره نتيجة ظهوره، إلا أن نقابة المهندسين الفرعية حققت في عام 2020 الكثير من الإنجازات في مختلف القطاعات، وقدمت خدمات عديدة للمهندسين وذويهم، امتدت تلك الخدمات إلى بيوتهم حال رغبتهم في ذلك، وكانت من أول النقابات التي اتخذت خطوات فعالة لمواجهة الوباء، من حيث توفير أطنان من الكحول والآلاف الكمامات وتوزيعها بأسعار مخفضة للمهندسين وتوصيلها لهم، كما تم توفير أسطوانات أكسجين مجانًا لمن يرغب، وتم زيادة نسب الدعم المقدمة من صندوق الأزمات للمصابين وأسرهم.

افتتاح مقرات وأعمال تطوير وخدمات للمهندسين

ونوه إلى إنه بالرغم مما شهدته السنوات الثماني الماضية من إنشاءات وافتتاح مقرات وأعمال تطوير وارتقاء بخدمات وأنشطة متنوعة وغير ذلك، إلا أن عمل المجلس يهدف إلى بناء نقابة قوية يتم فيها استعادة منظومة القيم والمبادئ، مشددًا على إنه لا توجد نقابة قوية مزدهرة إلا حيثما يكون أعضاؤها على أعلى مستوى من العلم والكفاءة والشرف والوطنية، ولا توجد نقابة متماسكة وصلبة إلا حيثما تروى بالمحبة والتضافر والتعاون والتضمان والعمل المشترك البعيد كل البعد عن الزيف والكذب والتشكيك، داعيًا جموع المهندسين إلى العمل سويًا لتحقيق كافة التطلعات.

واستعرض المهندس حمادة تغيان حسين، أمين عام النقابة الفرعية، أنشطة وإنجازات النقابة خلال العام المنصرم رغم ما أصاب العالم من تفشي واسع لجائحة كورونا، إلا أن إنجازات النقابة قد تنوعت لتشمل تحسين مستوى الخدمات النقابية، وتوجيه زيادة الموارد التي نجحت في تعظيم الاستفادة منها لدعم الأنشطة لما في صالح المهندسين من رحلات سياحة داخلية ومصايف وندوات ومؤتمرات وورش وتطوير النادي والنقابة والنشاط الرياضي وتفعيل الدور الاجتماعي وتنمية موارد النقابة ومزاولة المهنة والمعاشات والرعاية الصحية.

دعم طلاب كلية الهندسة والخريجين

كما أشار إلى دور النقابة في دعم طلاب كلية الهندسة والخريجين، وزيادة قيمة الحد الأقصى للخدمات العلاجية بنسب المساهمة المتعارف عليها بالمشروع، موزعة على الخدمة العلاجية والعناية المركزة والتحاليل والأشعة الطبية، وتفعيل المنظومة الطبية الذكية للمهندسين وأسرهم، لافتًا إلى أنه تم زيادة قيمة دعم الرعاية الصحية لمصابي كورونا إلى 30 ألف جنيه، تخفيفًا للأعباء المادية التي وقعت على كاهل المهندسين، نظير الجائحة التي يمر بها العالم.

وأوضح «تغيان» قيام نقابة المهندسين الفرعية في أسيوط، بتوزيع نحو 40 ألف كمامة على مهندسي أسيوط وذويهم، بالإضافة إلى 5 آلاف لتر كحولي وذلك بأسعار مدعمة من النقابة، حيث كانت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط أول نقابة مهنية في مصر تقوم بتوفير الكحول لأعضائها، كما تعاقدت مع شركات إنتاج كمامات وكحول لشراء المستلزمات المطلوبة ومن ثم بيعها للمهندسين وذويهم بأسعار مدعمة، كما تم عمل تطوير وإنشاءات بالنادي، وتنظيم 21 رحلة سياحية للمهندسين وذويهم مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لاستلام أرض النادي الاجتماعي للمهندسين بمدينة منفلوط، وتخصيص مساحة 1300 متر مربع على ترعة الإبراهيمية، لافتًا إلى نجاح النقابة في الانتهاء من إجراءات تخصيص 20000 متر مربع لإنشاء نادي اجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة، لاستيعاب أنشطة النادي والتزايد المستمر في أعداد المهندسين.

كمباوند سكني للمهندسين وأسرهم

وأكد أمين النقابة أنه جارٍ الآن تخصيص قطعة أرض لإقامة كمباوند سكني للمهندسين وأسرهم، بالإضافة إلى تخصيص 5 عمارات سكنية بالحي الرابع بالرحاب بمدينة أسيوط الجديدة.

وقدم المهندس أبو العيون عرفات توني، أمين الصندوق، تقرير ميزانية العام المالي المنتهي في 31/ 12 / 2020م، موضحا أن النقابة بأسيوط نجحت في زيادة قيمة فائض هذا العام لتقارب 6 ملايين جنيه.