محافظة بورسعيد تشارك في ورش عمل السينما التسجيلية للمرة الرابعة

تشارك محافظة بورسعيد في ورش عمل السينما التسجيلية لحوض البحر المتوسط، يوم الأربعاء، 3 نوفمبر المقبل، والتي ينظمها مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية، وتعد الدورة الرابعة لها.

وتستضيف مكتبة مصر العامة ببورسعيد مجموعات من الطلاب الفرنكوفون بالقسم الثانوي من مدارس الليسية الحرية وبورسعيد الدولية والفيروز الدولية، والنيل.

التابعي: عرض 3 أفلام تسجيلية تعليمية عن حوض البحر المتوسط

وأعلن ممدوح التابعي، مدير مكتبة مصر العامة، أنها تعتبر المشاركة الثانية لبورسعيد في الفعالية، وسيتم خلال الورشة عرض 3 أفلام تسجيلية ذات بعد تعليمي عن موضوعات تخص دول حوض البحر المتوسط، ثم يتم مناقشة كل فيلم يتم عرضه باللغة الفرنسية وتعليم الطلاب مهارات النقد السينمائي، حيث يشارك كل طالب فيها ويعبر عن وجهة نظره النقدية بعد نهاية كل فيلم.

لجنة تحكيم تختار أفضل نصوص نقدية سينمائية

وأوضح مدير مكتبة مصر العامة أنه في نهاية اليوم يتم اختيار أفضل نصوص نقدية سينمائياً بواسطة لجنة التحكيم تضم كلاً من دكتورة مروة الصحن، مدير مركز الأنشطة بمكتبة إسكندرية، وفاليري جربو رئيسة مهرجان مراسليا السينمائي، وأحمد نبيل مسؤول نشاط السينما بمكتبة الإسكندرية.

وأشار ممدوح التابعي إلى أن الفائزين سيحصلون على جوائز نقدية وتتاح لهم فرصة حضور مهرجانات على المستوى الوطني مثل مهرجان القاهرة والأقصر وأسوان والإسماعيلية.

وأكد مدير مكتبة مصر العامة على أنه تعد أهمية هذا النشاط في تشجيع الطلاب على ممارسة اللغة الفرنسية من خلال التعبير عن رؤيتهم النقدية للأفلام بالإضافة إلى التعرف على ثقافات دول البحر المتوسط وأيضاً تعرفهم على معالم بلدهم أثناء حضورهم للمهرجانات في المحافظات المختلفة، وكذلك التعرف على الأوجه المختلفة لصناعة السينما؛ مما يساعدهم على اختيار كليتهم مستقبلاً باعتبارهم من طلاب المرحلة الثانوية.