بطولة البحر المتوسط للكاراتيه.. 9 ميداليات ذهبية و3 فضية و11 برونزية

حقق منتخب مصر في بطولة البحر المتوسط للكاراتيه، إنجازات عظيمة في أول أيام البطولة التي تقام بقبرص «كبار وناشئين»، في الفترة من 22 أكتوبر وحتى 24 أكتوبر 2021.

وقال الكابتن تامر عبدالرؤوف، مدرب منتخب مصر للكاراتيه للناشئين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن منتخب مصر للشباب والناشئين حقق في اليوم الأول لبطولة البحر المتوسط بدولة قبرص نتائج مشرفة، وحصد منتخب الناشئين 12 ميدالية، بينها 5 ميداليات ذهبية و2 فضية و5 برونزيات و1مركز خامس.

ميداليات منتخب مصر في بطولة البحر المتوسط للكاراتيه

وأضاف مدرب منتخب مصر للكاراتيه للناشئين، أن أولياء أمور اللاعبين الذين حققوا الميداليات ومدربيهم هم أصحاب الفضل الأول والأصيل على اللاعبين.

ميداليات منتخب الشباب للكاراتيه

وأشار مدرب منتخب مصر للكاراتيه للناشئين إلى أن منتخب الشباب حقق في بطولة قبرص 4 ميداليات ذهبية و 1 فضية و 6 برونزية و 1 مركز خامس، حيث حقق ذهبية وزن 55 ك اللاعب ياسين فرحات، وذهبية وزن 61 ك اللاعب عمر هاشم، وذهبية وزن 68 ك اللاعب زياد المهدي، وذهبية جماعي الشباب كوميتيه Egypt A، وفضية وزن 55 ك اللاعب زياد عمرو، وبرونزية وزن 61 ك اللاعب احمد مصطفى، وبرونزية وزن 68 اللاعب محمود عبد العزيز، وبرونزية وزن 68 ك اللاعب اسلام منصور، وبرونزية وزن 76 ك اللاعب عمرو عسكوره، وبرونزية وزن 76 ك اللاعب اشرف المناوي، وبرونزية وزن + 76 ك اللاعب احمد طارق، ومركز خامس وزن + 76 ك اللاعب حسين حسن، وبذلك يكون مجموع ما حققه منتخب الشباب و الناشئين 9 ذهبيات و 3 فضيات و 11 برونزية و 2 مركز خامس.

قدم مدرب منتخب مصر للكاراتيه للناشئين الشكر للمدربين وجميع اللاعبين الذين يشاركون في بطولة البحر المتوسط للكاراتيه، لجهودهم الكبيرة في حصاد الميداليات منذ اليوم الأول في البطولة المقامة في قبرص، كما تقدم بالشكر لرئيس جهاز المنتخب الدكتور مراد عاصم المدير الفني والكابتن سيد شمس مخطط ومقنن الأحمال، والدكتور محمد رفعت، طبيب المنتخب والدكتور شهاب مشالي، إداري المنتخب، وسيد مصطفى، وكباتن الجهاز الفني الكابتن.