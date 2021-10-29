الأرصاد: رصد نشاط رعدي لسحب عملاقة على البحر المتوسط

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل، أن حالة الطقس، اليوم الجمعة، تشهد فرصا لسقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل وشمال الدلتا ومتفاوتة الشدة على باقي المناطق الشمالية.

ونوهت الأرصاد في منشور لها عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، عن وجود نشاط رعدي لسحب عملاقة على مسطح البحر المتوسط نتيجة تكون منخفض جوي متعمق تساقط منه كميات كبيرة من الأمطار على جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية، ومع الوقت يقترب من السواحل الليبية.

وأوضحت، أنه تم رصد عين للمنخفض من خلال الأقمار الصناعية حتى يدخل تحت تصنيف الأعاصير المتوسطية، واختلفت النماذج العددية على التنبؤ بمسار العاصفة وكميات الأمطار ليكون النموذج الأوروبي الأبعد عن الدقة.

طقس اليوم الجمعة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية وحارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

طقس الجمعة ليلا

ونوه خبراء الأرصاد، أن البلاد ستشهد خلال ساعات الليل طقسًا لطيفًا على الأنحاء كافة في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره، وشبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الجمعة على كل المحافظات

القاهرة العظمى 30 والصغرى 20.

الإسكندرية العظمى 28 الصغرى 19.

مرسى مطروح العظمى 28 والصغرى 18.

سيوة العظمى 29 والصغرى 14.

بورسعيد العظمى 28 والصغرى 23.

دمياط العظمى 27 والصغرى 21.

الإسماعيلية العظمى 30 والصغرى 20.

السويس العظمى 29 والصغرى 21.

العريش العظمى 29 والصغرى 19.

سانت كاترين العظمى 25 والصغرى 13.

طابا العظمى 28 والصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 23.

الغردقة العظمى 32 والصغرى 22.

الفيوم العظمى 33 والصغرى 16.

بني سويف العظمى 33 والصغرى 16.

المنيا العظمى 33 والصغرى 16.

أسيوط العظمى 34 والصغرى 17.

سوهاج العظمى 34 والصغرى 16.

قنا العظمى 34 والصغرى 17.