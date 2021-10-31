الرعاية الصحية: تدريب 570 طالب داخل 46 منشأة ببورسعيد والإسماعيلية

بدأت الهيئة العامة للرعاية الصحية بتدريب طلاب «المعهد العالي للخدمة الاجتماعية» و كلية الآداب قسم اجتماع جامعة بورسعيد، على آليات العمل للوصول إلى رضاء المنتفعين، وذلك بـ 46 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

أوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن التدريب يشمل الممارسة العملية لطلاب الفرق الرابعة والأولى من معهد الخدمة الاجتماعية عمليًا، والفرقة الرابعة من كلية الآداب قسم اجتماع بجامعة بورسعيد، داخل عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة، والبالغ عددهم 40 وحدة ومركز صحة أسرة، بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية إلى جانب 6 مستشفيات تغطي محافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

تدريب 570 طالب داخل المنشآت الصحية

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، أن ذلك يؤهل الطلاب والطالبات على التعامل على أرض الواقع مع منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن عدد الطلاب المقرر تدريبهم خلال العام الدراسي 2021_2022 داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة يبلغ 570 طالب من طلاب الفرقة الأولى والرابعة.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية، أن التدريب بهدف تهيئة الطلاب للممارسة المهنية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وإكسابهم مهارات التواصل مع المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وآلية الإجابة على استفسارات المنتفعين بهدف كسب ثقتهم، وكذلك تدريبهم على آلية حل أي من المشكلات التي قد تقابل المترددين على المنشآت الصحية بطريقة سليمة ، علاوة على التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك هو ما يخدم المنتفعين في النهاية، ويؤهل الطلاب على طبيعة العمل الميداني.

إعداد كوادر بشرية متخصصة في مجال رعاية العملاء والخدمة الاجتماعية

ومن جانبه قال الدكتور أحمد دنقل، مدير إدارة الأزمات والكوارث، والمشرف العام على إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة، إن التدريب العملي للطلاب داخل المنشآت الصحية شمل عدة محاور رئيسية منها تسجيل بيانات المرضى، والآلية السليمة للتعامل مع المنتفعين في مختلف الفئات العمرية وخصوصُا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وآلية عمل الاستبيانات الخاصة بالمنتفعين، وآلية كسب رضاء المنتفعين ومن ثمَ ثقتهم في مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا على متابعة سير العملية التدريبية بشكل دوري، تحقيقًا للأهداف المرجوة.

وأضاف دنقل، أن التدريب يأتي بناء على تكليفات رئيس مجلس إدارة الهيئة لإدارة رضاء المنتفعين، في إطار حرص الهيئة على إعداد كوادر بشرية متخصصة في مجال رعاية العملاء والخدمة الاجتماعية لمنتفعي المنظومة الجديدة، لتحقيق أعلى مستوى من رضاء المنتفعين عن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والمقدمة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسي في تقديم خدمات المنظومة الجديدة.

أهمية دور الشباب في المجتمع وضرورة مشاركتهم في جميع المجالات

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إن تخصصات مجال الخدمة الاجتماعية تخدم بشكل كبير مفهوم ومهمة رضاء المنتفعين بمنشآت الهيئة، وهو المفهوم الذي استحدثته الهيئة العامة للرعاية الصحية داخل منشآتها لقياس نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة على أرض الواقع.

وأشار السبكي، إلى أن آراء المنتفعين وردود أفعالهم عن الخدمة بل ومقترحاتهم، تعد مؤشرات للهيئة تعكس مستوى أداء الخدمة الطبية على أرض الواقع، وتسهم في تذليل أي تحديات قد تواجههم، وذلك بهدف الوصول إلى أعلى مستويات رضاء المنتفعين.

وأكد السبكي، على أهمية تمكين الشباب وتأهيلهم للعمل على أرض الواقع، وتحقيق فرص الاندماج الاجتماعي لهم، والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم، في الممارسات العملية في كافة المجالات لا سيما مجال الرعاية الصحية على أرض الواقع، باعتبار الخدمة الصحية اللائقة و بأعلى مستويات الجودة حق أصيل لكل مواطن.

وأوضح السبكي، أن هذا يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للشباب في إطار البعد الاجتماعي لسياساتها الإصلاحية والتنموية وهو ما يؤكد على أهمية دور الشباب في المجتمع وضرورة مشاركتهم في جميع المجالات، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.