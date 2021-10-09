هيئة الرعاية الصحية: 15 عيادة خارجية في مستشفى السلام ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، توافر 15 عيادة خارجية بمختلف التخصصات الطبية في مستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضحت الهيئة، أن العيادات الخارجية بمستشفى السلام بورسعيد، تشمل عيادات (العظام، الروماتيزم، التجميل والحروق، الأمراض العصبية، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأوعية الدموية، الجراحة العامة، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، الباطنة والقلب، جراحة القلب والصدر، الجلدية، قياس كثافة العظام، لجنة هرمون النمو، لجنة مرض التصلب المتعدد).

مواعيد عمل العيادات الخارجية بمستشفى السلام ببورسعيد

وأضافت الهيئة، أن العيادات الخارجية بمستشفى السلام تعمل طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، وأن هناك بعض العيادات المتخصصة منها تعمل في أيام معينة ومحددة بالأسبوع، كما يجري الكشف بالعيادات الخارجية للمستشفى من خلال نظام الإحالة من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة، وفق قواعد منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، تماشيًا مع أحدث نظم الصحة العالمية.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن العيادات الخارجية بمستشفى السلام بورسعيد تقدم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن التركيز على العيادات الخارجية أصبح أعلى من حيث الإقبال عن الأقسام الداخلية بالمستشفيات الكبرى، حيث تمكنت العيادات الخارجية من تقديم الرعاية الصحية المطلوبة للمريض بصورة أيسر وعلى قدر عال من المستوى الطبي، بهدف تقليل حاجة المريض إلى الإقامة بالمستشفى لأدنى حد ممكن والاستغلال الأمثل للطاقة التشغيلية للمستشفى.

مستشفى السلام بورسعيد صرح طبي

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مستشفى السلام بورسعيد صرح طبي كبير يخدم عددًا كبيرًا من المرضى ويتميز بتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين بأعلى مستويات الجودة العالمية، كما أنه مجهز بأحدث التجهيزات الطبية، ويضم العديد من الكوادر الطبية والإدارية المؤهلة لتوفير خدمة ورعاية صحية مميزة للمرضى وبجودة عالمية.