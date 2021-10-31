جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية بمدينة أبو حماد لمتابعة أعمال النظافة

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية بشوارع مدينة أبو حماد، لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول من الشوارع والميادين العامة، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع

ووجه محافظ الشرقية المهندس وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة أبو حماد، باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع، وإلزام أصحاب المحلات التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، مشدداً على التنسيق مع إدارة المرور لضبط أصحاب السيارات ومركبات التوكتوك المخالفة واتخاذ اللازم قانوناً، وذلك لإعادة الإنضباط للشارع وتيسير الحركة المرورية.

إلزام الشركات المنفذه بالجدول الزمني

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أبو حماد بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز وإلزام الشركات المنفذه بالجدول الزمني المحدد، للانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

تفقد سير إنتظام العملية التعليمية

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة أبو حماد تفقد سير إنتظام العملية التعليمية بمدرسة السادات الإعدادية حرصاً منه على متابعة منظومة التعليم والتأكد من تنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة خلال إجتماعه أمس مع مديري ووكيلي الإدارات التعليمية ، بمراجعة سجلات الحضور والإنصراف والتأكد من التسديد حيال المتغيبين ومتابعة دفاتر تحضير الدروس والتأكد من تدوين المحتوي التعليمي وتوصيلة للطالب بصورة جيدة.

غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية وتفريق الطلاب

كما شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكيانات التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، فضلاً عن التزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر من غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بالمدينه لوجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال صاحبه.