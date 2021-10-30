محافظ الشرقية يطرح مبادرة لخفض أسعار رغيف الفينو.. و«شعبة المخابز» ترد

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن سعر رغيف الفينو يؤثر على الأسر الفقيرة لذلك تحرك لحل أزمة رفع المخابز سعر رغيف الفينو، إذ جرى تشغيل مخابز المحافظة ووجد أن تكلفة الرغيف الفينو 40 قرشا، فجرى طرحه للبيع بسعر التكلفة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن مخابز المحافظة ستظل تطرح رغيف الفينو بسعر التكلفة، مشيرا إلى أن مخابز المحافظة تنتج 20 ألف رغيف يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين.

توفير رغيف العيش في الأفران بسعر مناسب

وأضاف «غراب»، خلال مداخلة هاتفيًا في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على شاشة «القاهرة والناس»، الدولة بكافة أجهزتها موجودة وبقوة وتستطيع اتخاذ إجراءات الحفاظ على المواطن وعدم استغلاله.

ودعا شعبة المخابز لطرح مبادرة لتوفير رغيف العيش في الأفران بسعر مناسب، فالمخابز تكسب في الرغيف 25 قرشا، وعليهم تخفيض المكسب أيام المدارس، كما ذكر أن رغيف العيش الفينو غير مسعر وغير مدعم ويخضع للسوق الحر، فضلا عن أن تحريك أسعار الزيت والسكر يؤثر على أسعار العيش الفينو.

شعبة المخابز تستجيب لمبادرة محافظ الشرقية

فيما أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز، أن الشعبة جاهزة لتنفيذ مبادرة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لتخفيض سعر رغيف العيش الفينو، موضحًا أن الشعبة ستتحرك لمواجهة أصحاب المخابز بعد رفع سعر رغيف العيش الفينو إلى جنيه مستغلين ارتفاع أسعار الدقيق والزيت وتضارب الأسواق حاليا.

وقدم عبدالله غراب، وعدًا إلى الإعلامي خيري رمضان بسرعة التحرك غدًا لتنفيذ مبادرة محافظ الشرقية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار تناسب جميع الأسر على مستوى الجمهورية وليس على مستوى محافظة الشرقية فقط.