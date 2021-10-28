وكيل صحة الشرقية يشدد على الصيانة الدورية للأجهزة الطبية بمستشفى الصدر

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية، اليوم، بمستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة انتظام العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفى، وأعمال التطوير، ضمن خطة وزارة الصحة، لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، للإرتقاء ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية وأعمال التطوير بمستشفى الصدر بالزقازيق

تفقد وكيل وزراة الصحة أعمال التطوير الجارية التي تم الانتهاء منها بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، وتم التأكد من عمل التوسعات اللازمة، والانتهاء من التشطيبات بالشكل الجمالي المطلوب، ووجه بسرعة الانتهاء من باقي الأعمال الجارية ببعض الأقسام الطبية للبدء في تشغيلها لصالح المرضى، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وقام بالاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام الطبية ووحدة العناية المركزة، والتأكد من إتباع بروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

توافر المخزون الكافي من الكميات اللازمة من الأكسجين

كما تابع «مسعود»، توافر المخزون الكافي من الكميات اللازمة من الأكسجين، ووجه مدير المستشفى بمتابعة شبكة الغازات ومخارج الأكسجين، والتأكد من صيانتها وعملها بشكل جيد، وشدد على المتابعة المستمرة للصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفى، كما تابع إجراءات مجابهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا بالمستشفى، مؤكداً اتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفى.

وتفقد وكيل الوزارة خلال الزيارة مطبخ المستشفى للتأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين بالمستشفى، وتوافر البروتين والمكملات الغذائية وفقاً لتشخيص الحالات المرضية الموجودة، وفي نهاية الزيارة وجه وكيل الوزارة مدير المستشفى بدراسة تطوير الخدمات الطبية، وإضافة خدمة جراحة الصدر .