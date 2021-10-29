محافظ الشرقية يصدر كتابا دوريا بشأن آليات سداد المصروفات الدراسية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2021م بالتشديد على وكيل وزارة التربية التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري عموم الإدارات التعليمية و كافه الجهات المعنية بالمنظومه التعليمية بنطاق المحافظة بتنفيذ عدة تكليفات .

التنسيق مع أولياء الأمور لحثهم على سداد المصروفات الدراسية

وتضمنت تكليفات محافظ الشرقية ضرورة التنسيق مع أولياء الأمور لحثهم على سداد المصروفات الدراسية حرصاً على مستقبل أبنائهم، والتأكيد على أهميه التواصل المستمر مع منظمات المجتمع المدني و رجال الأعمال وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لسداد المصروفات الدراسية للطلبة غير القادرين ممن تم فحص حالاتهم من خلال التضامن الاجتماعي أو بمعرفة أخصائي الخدمة الاجتماعيه بالمدرسة.

عدم إعلان الكشوف الخاصة بأسماء الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية

كما تم التأكيد على عدم إحراج أي طالب لم يسدد الرسوم الدراسية بإعلان الكشوف الخاصة بأسماء الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات بالمدرسة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكيد على عدم طرد أي طالب أو طالبة من المدرسه لعدم سداد المصروفات الدراسية.

توجيهات الرئيس للارتقاء بالعملية التعليمية

وأوضح محافظ الشرقية أن هذه التكليفات تأتي في إطار التوجهات العامة للدولة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالإرتقاء بالمنظومة التعليمية في كافه المنشآت، وفي ضوء تكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة المعوقات التي تواجه المنظومة التعليمية وحرصاَ على تقديم تعليم جيد للطلاب .