إزاي تتسوق بشكل آمن حتى لا يتم استغلالك في الـ«بلاك فرايدي»؟ خبير يجيب

ينتظر الكثير من المواطنين الـ«بلاك فرايدي» من أجل تسوق السلع التي يحتاجونها وتحديدًا محبي التسوق الإلكتروني تجنبًا للتزاحم في ظل الموجة الرابعة من فيروس كورونا، إلا أن البعض ينتابه القلق خوفًا من أن يتعرض للنصب أو الاحتيال أو سرقة معلومات كارت المدفوعات أو الفيزا، وهو ما أوضحه خبير المعلومات ثروت الجندي في تصريحات لـ«الوطن» بوضع ضوابط للتعامل الآمن.

وقال الجندي، إنه من الضروري شراء السلع من خلال المواقع المتعارفة والشهيرة وليست المقلدة، إذ إن تلك المواقع لا تستطع التضليل أو الاختراق خوفا على سمعتها وتحديدًا في عصر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد خبير المعلومات، أنه لا يجب فتح الإعلانات التي يتم اقتراحها خلال عروض البلاك فرايدي، كون أغلبها يحتوي على لينك يسهل من خلاله اختراق الحساب والتحكم به، منوهًا لضرورة استخدام جهاز آمن خلال عملية التسوق الإلكتروني.

وأضاف، أن هنك علامة لا يجب التغافل عنها وهي وجود علامة القفل في لينك الصفحة وأن هذا يعني أنها مؤمنة وتحفظ السرية ولا يوجد اختراق للحساب الذي تتعامل من خلاله خلال عملية الشراء، وأنه في حال الضغط على رمز القفل يتم اطلاع المستخدم على الشهادات الأمنية الحاصل عليها الموقع.

ونوه الجندي، لضرورة احتواء رابط الموقع الذي تتسوق منه على صيغة Https بدلًا من Http والتي تعني أن الموقع يدعم خاصية تشفير بيانات العملاء.

وطالب، بضرورة أن يكون التسوق من خلال حساب مشتريات فقط وليس له علاقة بحساب بنكي مفتوح حتى إن حدث نصب يستطيع السيطرة على الأمر، مطالبًا بضرورة مراقبة حساب البطاقة التي تتسوق من خلالها بشكل مستمر، لكشف الحساب الشهري وتدقيق في العمليات المنفذة تمكن حامل البطاقة من معرفة ما إذا كانت هناك أية عمليات مشبوهة تمت باستخدام البطاقة.

ونصح خبير المعلومات بضرورة تفعيل خدمة الإشعارات الفورية على الهاتف المحمول، والتي ترسل لصاحب البطاقة في حال التعامل من خلالها فور السحب، وعليه إن تم إرسال أشعار بوجود سحب يتم الإبلاغ على الفور ووقف البطاقة.