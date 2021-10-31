«الصحة» تحذر من غلق الشبابيك في الشتاء: يزيد من خطر كورونا

حذر مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان المواطنين، من تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا في فصل الشتاء، قائلًا: «إن فصل الشتاء عادة ما تزيد فيه أعداد إصابات فيروس كورونا ويجب على المواطنين اتخاذ الحذر وعدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، بما فيها الحصول على اللقاح لأهمية دوره في تخفيف حدة المرض».

الصحة تحذر المواطنين من غلق الشبابيك

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «على المواطنين ضرورة عدم غلق الشبابيك والتجمعات بدون الالتزام بالتدابير الصحية، والعمل على التهوية الجيدة خلال فصل الشتاء الذي يعد بيئة خصبة لنشاط الفيروس»، مشيرا إلى أن أعداد إصابات كورونا ازدادت بشدة خلال الأسبوع الماضي، ويجب على المواطنين معرفة الفرق بين ارتفاع الإصابات وحدة الإصابات.

حدة الإصابات تزيد من الخطر

وأوضحت أن هناك فرقًا بين ارتفاع الإصابات وحدتها، إذ أن حدة الفيروس تزيد من الخطر، وتعمل على الضغط على المنظومة الصحية، لافتة إلى أنه على الرغم من ارتفاع إصابات فيروس كورونا خلال الأيام الجارية، ولكن معظمها كانت بسيطة ومتوسطة ولا تستدعى الذهاب والعزل داخل المستشفيات.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، كشفت من خلال التقارير الرسمية لها عن خروج 390 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 277623 حتى اليوم.