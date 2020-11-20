نصائح الشراء في موسم "الجمعة البيضاء": احذر العروض الوهمية

دعت الغرف التجارية المواطنين والتجار لاغتنام فرصة عروض وتخفيضات موسم الجمعة البيضاء، من خلال توحيد المنتج الراغبين في شرائه للاستفادة بأقصى تخفيض وللتجار التحضير الجيد لها بتحديد أصناف محددة، في ظل أن هذه الأيام تعد مرحلة انتقالية من موسم الصيف إلى الشتاء، في ظل حدة الركود.

وأوضحت الغرف التجارية أنها تعتبر موسم الجمعة البيضاء "أوكازيون" للتخفيضات وعروض الأسعار المخفضة على السلع والخدمات للاستفادة القصوى للمواطن والتجار معا بحسب المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، معتبرا أن موسم الجمعة البيضاء فرصة أمام التجار لمواجهة الركود وإنعاش الأسواق وزيادة المبيعات كون الأسعار تشهد تخفيضات كبيرة في هذا اليوم، ما يعني الدخول في أجواء المنافسة الحقيقية التي تصب في صالح المواطنين.

ودعا رئيس الاتحاد إلى وضع الأسعار قبل العرض، بصرف النظر عن نسب التخفيض، وذلك في إطار الحق في تزويد المستهلك بالحقائق التي تساعده على الشراء والاستهلاك السليم.

وفي السياق نفسه، دعا "سامح" المواطنين الى توحيد المنتج والماركة والموديل الراغبين في شرائه والسؤال عن السعر قبيل الشراء وعمل مقارنات سعرية للاستفادة من عروض الشركات المختلفة في كافة السلع والمنتجات.

وطمأن عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة المواطنين بأن عروض الأسعار في موسم الجمعة البيضاء، حقيقية الهدف منها تصريف المخزون والحصول على السيولة، إلا أنه يؤكد أن الشراء من المحلات مباشرة أفضل وذلك لضمان جودة المنتج وعدم التعرض للغش.

وبين أن عددا كبيرا من الوكلاء والتجار يعولون بشكل كبير على هذا اليوم لإنعاش الأسواق وتعويض حالة الركود التي تشهدها الأسواق، مطالبا بوجود رقابة باستمرار على الأسواق، ويتم تكثيفها عند حدوث تنزيلات وعروض مخفضة على السلع والخدمات، للتأكد من حقيقة تلك العروض والالتزام بها وحماية المستهلك.

ومن جهتها طالبت هند محمد "مدرسة"، بكتابة السعر الأصلي للسلع في العروض الخاصة وعدم الاكتفاء بكتابة السعر خلال فترة العرض، معتبرة أن ذلك حق للمستهلك لمعرفة السعر الأصلي، والمقارنة بين السعرين قبل وخلال العرض، لاتخاذ قرار الشراء.

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من المستهلكين يرتبك ويرجئ الشراء من عدد من محلات تتجاهل كتابة السعر الأصلي للسلعة في العروض الخاصة، وتفسر ذلك بأن تخفيضات هذه الشركة ضعيفة.