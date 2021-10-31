مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم.. اعرف الشروط والتفاصيل

مع انطلاق فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم، بالمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، أمس، يبحث الكثيرون عن تفاصيل المسابقة، وتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة، كل تفاصيل المسابقة، التي من المقرر استمرار اختبارات طلاب المكاتب الأهلية أسبوعين بما فيهما الجُمَعِ والعطلات الرسمية ويعقبها مباشرةً اختبارات طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية بإشرافٍ من إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة على فعاليات المسابقة.

مراحل مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

ويتم تنظيم مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم على مرحلتين: «المرحلة الأولى وتشمل التصفيات الأولية وتجريها شؤون القرآن بنطاق الإدارات التعليمية، وذلك تقليلاً للتزاحم ومنعاً للتكدس أمام اللجان».

المرحلة الثانية وتشمل «التصفية النهائية» والتي تجريها شؤون القرآن بالديوان العام بمقر قاعات التدريب والجودة ومعهد بنين المنيا الثانوي لانتقاء الحاصدين لأعلى الدرجات ممن تجاوزوا نسبة نجاح 90% فأعلى، كي يظفروا بجوائز المسابقة المالية.

مقار اختبارات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

ورتب الأزهر الشريف، لمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم، باختيار مقار لجان الاختبارات بالتصفية الأولية، وذلك تحقيقاً للهدوء العام بمختلف المقار وتمكين المتسابقين من التركيز بأسئلة المسابقة؛ كي يظفروا بتحقيق الدرجات العالية ويصعدوا للتصفية النهائية.

ويتم إجراء التصفيات وسط إجراءات احترازية في ظل استمرار أزمة كورونا للحفاظ على سلامة المُتقدِمين بمختلف الأعمار والإدارات.

مستويات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

وتشمل المسابقة، ثلاث مستويات في حفظ كتاب الله «القرآن الكريم» هي:

المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا

المستوى الثاني: حفظ عشرين جزءً من القرآن الكريم

المستوى الثالث: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم

ولا يحق للطالب الاشتراك بالمسابقة في أكثر من مستوى في العام الواحد، لكن يحق له الاشتراك في المستوى الأعلى في الأعوام اللاحقة.

وعن موعد المسابقة سيكون على مرحلتين، المرحلة الأولى منها سيكون الموعد في 30 أكتوبر الجاري لطلاب المكاتب الأهلية، ويستمر الاختبار لمدة 14 يوما حتى 12 نوفمبر المقبل، بينما طلاب المعاهد الأزهـرية وجامعة الأزهر فيبدأ الاختبار في 13 نوفمبر المقبل ولمدة أربعة عشر يوماً حتى 26 من نفس الشهر، وعقب تصعيد الفائزين من تصفيات المرحلة الأولى يتم تحديد المرحلة الثانية والنهائية في وقت لاحق، حيث أنه تم فتح باب التقدم للمتسابقين منذ 13 أكتوبر الجاري، ويستمر التقديم حتى يوم 29 من ذات الشهر.