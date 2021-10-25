شيخ الأزهر: لأبناء إفريقيا أولوية في المنح الدراسية

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الأزهر حريص على تقديم الدعم العلمي والدعوي لجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ لما تمثله من أهمية كبرى في إفريقيا، مؤكدًا أنه قرر مضاعفة المنح الدراسية المقدمة لطلابها إلى 40 منحة بدلا من 20 سنويا، على أن يكون لهم الحق في الانضمام للكليات العملية مثل الهندسة والطب وغيرها من الكليات العملية بالإضافة للكليات الشرعية.

أولوية المنح الدراسية

جاء ذلك خلال استقبال الإمام الأكبر، إيف بازيبا مسعودي، وزيرة المياه والبيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح الطيب، أن لأبناء القارة الإفريقية أولوية في المنح الدراسية المقدمة من جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الأفارقة في جامعة الأزهر يزيد عن 5500 طالب، يدرسون العلوم الشرعية والعملية وغيرها، وبما يسهم في دعم دول القارة على تحقيق أهدافها التنموية في مختلف المجالات والتخصصات، وأداء رسالة الأزهر في نشر المنهج الوسطي ومكافحة التطرف.

مكانة كبيرة لشيخ الأزهر في إفريقيا والعالم

ومن جانبها، أعربت وزيرة البيئة الكونغولية عن تقديرها الكبير للإمام الأكبر لما يحظى به من مكانة كبيرة في إفريقيا والعالم، فضلا عن أهمية الدور الذي يقوم به في مكافحة التطرف ونشر الفكر الوسطي، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون مع الأزهر للاستفادة من منهجه المعتدل وخبراته الكبيرة في دعم قيم السلام والأخوة الإنسانية.