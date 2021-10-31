«حياة كريمة» تنشئ مجمع حرفي وزراعي وخدمات بأسوان (صور)

أوضح الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك» أنه في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فقد تم المرور على عدد من مشروعات المبادرة بقرى بلانة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، حيث أنه تم البدء في إنشاء المجمع الحرفي بقرية بلانة، حيث يتم الآن الانتهاء من أعمال الحفر، كما أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني بالمجمع الخدمي، ويتم العمل في المباني والتقسيمات الداخلية والتشطيبات، وقد وصلت نسبة التنفيذ فيها 65%.

العمل جار بالمجمع الزراعي بقرية بلانة

كما أنه جاري العمل بالمجمع الزراعي بقرية بلانة، وقد تم الانتهاء من العمل بالدور الأرضي، ويتم العمل بالدور الثاني، ووصلت نسبة التنفيذ 35%، كما أنه جارٍ العمل في أعمال الصرف الصحي بقرية ادندان بأطوال شبكات 13 كيلو وتم تنفيذ 4 كيلومترات.

العمل جار بمجمع خدمات قرية اقليت مركز كوم أمبو

وقام بعملية المتابعة منسق عام المؤسسة بأسوان الدكتور محمد صلاح، كما قامت الدكتورة آية جابر، منسق مؤسسة «حياة كريمة» بأسوان، بمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز كوم امبو، حيث أنه جارٍ العمل بمجمع خدمات قرية اقليت مركز كوم أمبو ووصلت نسب التنفيذ 20%، وجارٍ العمل بوحدة التأمين الصحي الشامل، حيث وصلت نسب التنفيذ 20% تم الانتهاء من 3 وحدات صحية متوقفة على التجهيزات.

وبناء على تكليفات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وقام اليوم مسؤولي وحدة «حياة كريمة» بالمحافظة برئاسة المهندس ناجح مصطفى بالمرور على مشروعات المبادرة بقرية وادي النقرة بمركز نصر النوبة، حيث تم المرور وتفقد أعمال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقرية التي تم تنفيذ 90% من أعمال الشبكات.

تم تفقد عملية إنشاء مدرسة الحكمة الثانوية

أما فيما يخص الأبنية التعليمية فقد تم تفقد عملية إنشاء مدرسة الحكمة الثانوية والتي يتم تنفيذها عن طريق منظمة الإيفاد وبإشراف هيئة الأبنية التعليمية، وقد بلغت نسبة التنفيذ أكثر من 75%، حيث تتم تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.