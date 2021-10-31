مشروع سترة.. طوق نجاة لآلاف الأسر بالفيوم في «حياة كريمة»

مشروع «سترة» الذي أطلقته مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية، لترميم آلاف المنازل بمحافظة الفيوم، كان بمثابة طوق النجاة الذي حقق أحلام العديد من الأسر ليحصلوا على حياة كريمة، خصوصاً في القرى الفقيرة والنائية، حيث انتهى «سترة» من ترميم منازل المرحلة الخامسة لمشروعه بعزبة الشيخ سليمان التابعة لقرية الريان بمركز يوسف الصديق بالفيوم، والذي افتتحته الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية.

الأميرة لمياء تتفقد منازل مشروع «سترة»

وتفقدت الأميرة لمياء آل سعود قبل ساعات قليلة، عدداً من المنازل التي توّلى مشروع سترة تطويرها وإعادة تأهيلها لتصبح صالحة للحياة فيها، حيث جرى تسقيفها وترميمها وطلاء الجدران، ثم تسليمها لأصحابها، لتحدث نقلة نوعية كبيرة في حياة تلك الأسر، بعدما أصبحوا يمتلكون منازلاً توفر لهم حياة كريمة، وتحميهم، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وتساقط الأمطار، وذلك في عزبة الشيخ سليمان بيوسف الصديق بالفيوم.

«سترة» و«مصر الخير» يسلمان المنازل للأهالي

وانطلقت أعمال تنفيذ مشروع سترة بالفيوم، منذ عام 2017 على عدة مراحل، وذلك بالاشتراك مع مؤسسة «مصر الخير» بمحافظة الفيوم برئاسة وليد قطب مدير المكتب بالفيوم، تحت إشراف الدكتورة إيمان زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق.

مشروع «سترة» يستهدف تحسين السكن

و«سترة» هو مشروع تنموي كبير يستهدف تحسين بيئة السكن لقرابة 10 آلاف أسرة، عبر إعادة بناء وترميم وتسقيف المنازل، والتي تستهدف 10 آلاف منزل في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال التعاون بين مؤسسة مصر الخير ومؤسسة الوليد للإنسانية، وذلك تحت إشراف وزارات التضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية.

مشروع «سترة» ينتهي من تنفيذ 5 مراحل

وأنهى مشروع سترة تنفيذ 5 مراحل من المشروع الذي انطلق قبل 5 أعوام، أُعيد خلالها بناء وترميم وتسقيف أكثر من 5 آلاف منزل، في 350 قرية بـ130 مركزاً مختلفاً في 21 محافظة.

«سترة» أهم مشروعات مؤسسة الوليد بن طلال

ويُعد مشروع «سترة» من أهم المشروعات التي تنفذها مؤسسة الوليد للإنسانية، حيث أنّ المسكن المناسب هو شيء أساسي للمؤسسة، خاصة أنّ الأمير الوليد بن طلال دائماً يردد عبارة أنّ «المسكن أحد أهم وأبسط الحقوق للإنسان»، ما يجعل مشروع «سترة» أهم نقاط تركيز المؤسسة.

«سترة» و«حياة كريمة» يطوران منازل الريف

تجدر الإشارة إلى أنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، تستهدف تطوير ورفع كفاءة أكثر من 9 آلاف منزل في قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق.