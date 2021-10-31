«تنمية المشروعات» يضخ 65 مليون جنيه في 5 محافظات ضمن «حياة كريمة»

أعلن جهاز تنمية المشروعات، ضخ 65 مليون جنيه في 5 محافظات، وإتاحة 4 آلاف فرصة عمل؛ لمساعدة المواطنين في المراكز والقرى المستهدفة خاصة الشباب والمرأة لإقامة مشروعات صغيرة جديدة والتوسع في مشروعاتهم القائمة؛ مما يعمل على تحسين أوضاعهم الاقتصادية ويتيح المزيد من فرص العمل لهم وللعاملين بمشروعاتهم.

ويأتي ذلك استمرارًا للدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

سيدات الأعمال يمضين قدما

وفي سياق متصل، ينظم فرع الجهاز بالمنوفية، مجموعة من الدورات التدريبية لسيدات وفتيات مركزي الشهداء وأشمون (المراكز المستهدفة من مبادرة حياة كريمة)؛ لتعريفهن بالخطوات الأساسية لإقامة مشروعات خاصة بهن وكيفية حصولهن على التمويل المناسب والأنشطة التي يمكن تنفيذها، كما يقوم بتنظيم دورات تدريبية متخصصة تحت عنوان «سيدات الأعمال يمضين قدما»؛ لتأهيل السيدات من أصحاب المشروعات القائمة لتأهيلهن وتطوير قدراتهن مما يمكنهن من التوسع فى تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وتعظيم أرباحهن من خلال مساعدتهن في تسويق منتجاتهن.

ووجه إيهاب حجازي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، الدعوة للسيدات للتوجه إلى مقر فرع الجهاز في شارع مصطفى كامل برج تبارك – شبين الكوم للتسجيل والالتحاق بهذه الدورات التدريبية.

تنفيذ 520 مشروعًا في مركزي أشمون والشهداء

وأوضح مدير فرع الجهاز بالمنوفية، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تستهدف 81 قرية بمركزي أشمون والشهداء، مشيرًا إلى أن التمويلات المقدمة من الجهاز منذ بداية عام 2021 وحتى سبتمبر نفذت نحو 520 مشروعا، وأتاحت نحو 1023 فرصة عمل لأبناء المركزين المستهدفين.

وفى مجال الخدمات غير التمويلية، قام فرع الجهاز بالمحافظة بتنظيم عدد من ورش العمل للتعريف بالمزايا والتسهيلات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد لأصحاب المشروعات، وكذلك بإصدار نحو 60 ترخيصا مؤقتا، وتم توفيق أوضاع 19 مشروعًا وإصدار 85 شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات بالقرى المستهدفة من المبادرة.