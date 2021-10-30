محافظ الإسماعيلية: مشروعات «حياة كريمة» ستسهم في تطوير شرق القناة سريعاً

اللواء شريف بشارة: «الإسماعيلية الجديدة» ستخلق مجتمعات عمرانية تقضي على التكدس والزحام

أكد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن «المحافظة تنفّذ حالياً خطة لتطوير الطرق الداخلية وربطها بالمحاور الجديدة، والكثير من المشروعات بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة»، مؤكداً أن المواطنين فى حالة رضا عن التأمين الصحى الشامل. وأضاف «بشارة»، فى حوار لـ«الوطن»، أن «حياة كريمة»، هى تاج المشروعات وأكبر مشروع يعمل على إعادة الحياة إلى المواطنين، وبدأ فى شرق القناة لتطوير 4 قرى رئيسية، و12 فرعية فى جميع المجالات، ووصلت نسبة انتهاء الأعمال فيه إلى 80%.. وإلى تفاصيل الحوار.

ما أهم المشروعات المقامة على أرض الإسماعيلية؟

- هناك الكثير من المشروعات القومية التى تم تنفيذها على أرض المحافظة، سواء داخل المدن أو فى المراكز، أو خارج الكتلة السكنية بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة، والخروج من التكدّس والزحام فى المناطق الحالية، وكذا الإسماعيلية الجديدة، التى تعتبر من أكبر المشروعات التى تخدم هذا الهدف، وتم إنشاء سلسلة من الأنفاق وفّرت سهولة الحركة بين شرق قناة السويس وغربها، وأيضاً مصرف «المحسمة»، و«سحارة سرابيوم»، من أكبر المشروعات القومية التى تم تنفيذها على أرض المحافظة، والتى تسمح بعبور 1.2 مليون متر مكعب من المياه يومياً لاستصلاح أراضى شرق القناة.

كيف تساعد هذه المشروعات فى خلق مجتمعات عمرانية؟

- تشييد مدينة جديدة كاملة الخدمات، وتوفير جميع المرافق لها، وتسهيل عملية العبور إليها فى أقل من نصف الساعة، وأيضاً توفير مشروعات زراعية إلى جوارها، كل هذه عوامل جاذبة لخلق مجتمع عمرانى جديد شرق قناة السويس، وهناك شىء آخر وهو تطوير قرى شرق القناة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وهو ما سيسهم فى تطوير الشرق بشكل سريع.

هل سيتم زيادة خلايا مشروع الصوامع؟

- مشروعا صوامع أبوصوير والقنطرة من المشروعات المهمة، ففى خلايا أبوصوير فقط يسمح بتخزين نحو 30 ألف طن من القمح، مما يساعد بشكل كبير فى تغذية المحافظة والمحافظات المجاورة لمدن القناة وسيناء بالغلال، والحفاظ عليها، وهناك دراسة لزيادة عدد الخلايا، بالتعاون مع وزارتى «التموين والمالية».

كم نسبة التنفيذ فى مبادرة «حياة كريمة»؟

- «حياة كريمة» هى تاج المشروعات، وأكبر مشروع يعمل على إعادة الحياة إلى المواطنين البسطاء ممن عانوا على مدار عقود طويلة، وبدأ فى شرق القناة لتطوير 4 قرى رئيسية، و12 قرية فرعية فى جميع المجالات، ووصلت نسبة انتهاء الأعمال فيه إلى نحو 80%، وتم الانتهاء من أعمال توصيل المياه إلى جميع المناطق بنسبة 100%، و50% من الصرف ومد الشبكات، فيما تم الانتهاء من مشروعات المجمعات الخدمية والمصالح الحكومية بنسبة 90%، و50% للمجمعات الزراعية، والمشروع أيضاً يشمل تطوير مستشفى القنطرة شرق وتطوير الوحدات الصحية ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل، الذى انطلق فى محافظة الإسماعيلية، وتم الانتهاء من عملية التطوير بنسبة 90% حتى الآن.

خطة لتطوير الطرق الداخلية وربطها بالمحاور الجديدة

ماذا عن تطوير شبكة الطرق؟

- الإسماعيلية لها موقع عبقرى يتوسّط مدن القناة، وقريب من القاهرة والشرقية ومحافظات الدلتا، وللحفاظ على هذا الموقع كان لا بد من تطوير شبكة الطرق التى تحيط بالمحافظة من جميع الاتجاهات، وتم تطوير طريق القاهرة وبورسعيد، وإنشاء محور 30 يونيو، وقريباً سيتم تسليم طريق الإسماعيلية السويس الصحراوى، بعد انتهاء عمليات رفع كفاءته وتوسعته.

ماذا عن الطرق الداخلية؟

- نعمل حالياً على تطوير الشوارع، وخلق محاور مرورية جديدة لاستيعاب الكثافة من السيارات، خاصة داخل المدينة خلال السنوات الماضية، كما نعمل على إعادة خط التنظيم، وعملية التطوير تأتى لربط الطرق الداخلية بالسريعة، التى تم إنشاؤها، وتسهيل حركة المواصلات على المواطنين، وخلال عملية صيانة الطرق نراعى إنهاء جميع المرافق فى الطرق قبل بدء عمل الصيانة اللازمة لها لضمان عدم وجود أى أعمال تطوير أو تكسير قبل 5 سنوات على الأقل للحفاظ على الطريق.

افتتاح مدارس تليق بالتعليم وبالطلاب لمواجهة الكثافات

أين تم افتتاح المدارس الجديدة؟

- على مدار أيام الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، تم افتتاح مدارس تليق بالتعليم وبالطلاب، وهناك كثافات فى بعض المدارس، خاصة فى المراكز والمدن، وتم العمل على إنشاء وافتتاح 6 مدارس هذا العام لتخفيف الكثافة فى الفصول للوصول إلى المستهدف بوجود 36 طالباً فى كل فصل فقط، وتم افتتاح 3 مدارس داخل المدينة لمراحل سنية مختلفة، إضافة إلى 3 أخرى فى مركزى أبوصوير والقصاصين للمساعدة فى تقليل الكثافة، فالتطوير لم يكن فقط فى زيادة عدد المدارس، لكن أصبحت هناك جودة فى التعليم تطبّق مع التركيز على الأنشطة مع التأكد من وجود جميع الإداريات، وتوفير مناخ جيد للعاملين والطلاب، مع الاهتمام بأدق التفاصيل داخل المدارس للارتقاء بشكلها.

سنسعى لتأسيس منظومة نظافة متكاملة

هل هناك منظومة موحدة جديدة للنظافة؟

- منظومة النظافة مقسّمة لأكثر من شق، أولها: الجمع، ثم الفرز ثم عملية إعادة التدوير، وهناك مصنع فى منطقة أبوبلح لهذا الغرض، ونعمل حالياً مع وزارتى «البيئة والتنمية المحلية» لتنظيم عملية الفرز والجمع، بالتعاون مع الشركة المسئولة عن عملية التدوير فى مصنع «أبوبلح»، لتصبح المنظومة متكاملة من البداية، إضافة إلى أننا نعمل على تنظيم حملات توعية للمواطنين بأهمية عملية الجمع السكنى والفصل بين الفضلات وبقايا الطعام عن باقى المخلفات.

تطوير القطاع الصحي

الإسماعيلية من المحافظات المحظوظة التى دخلت مشروع التأمين الصحى الشامل، وتم إنهاء 4 مستشفيات من أصل 12 على مدار الفترة الماضية، واستقبلنا عدداً من الزيارات، آخرها لوزير الصحة الليبى، الذى أشاد خلال زيارته بمستوى التطوير للمنشآت وتدريب الكوادر الطبية فى الفترة الماضية، ولدينا 52 وحدة طب أسرة تم الانتهاء من 37 وحدة منها فى أرجاء المحافظة بالكامل، وجارٍ العمل على تطوير باقى الوحدات، وإنهاؤها، والوحدات تقدم خدمة طبية على أعلى مستوى من الأطقم الطبية والتمريض والإداريين والعمال، وهناك حالة من الرضا الشعبى من الأهالى.