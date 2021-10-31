إحالة دعوى نزار الفارس ضد رانيا يوسف إلى الخبراء

أحالت المحكمة الاقتصادية، اليوم، الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف، إلى الخبراء، والتي طالب فيها الفارس، الفنانة رانيا يوسف، بدفع تعويض مادي بقيمة 5 ملايين جنيه، بتهمة سبه وقذفه بعد ظهورها معه في برنامج «الفارس»، إلى الخبراء.

تعويض 5 ملايين جنيه

الدعوى المُقامة من المستشار هيثم عباس وكيل الإعلامي العراقي نزار الفارس، طالبت الفنانة رانيا يوسف بدفع 5 ملايين جنيه للأول على سبيل التعويض، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير بالإعلامي العراقي، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بها، والإدلاء بعبارات سب وقذف ضده بعد ظهورها معه في حلقة في إحدى حلقات برنامجه «الفارس».

انتقادات واتهامات

وحملت أوراق الدعوى أيضا، أنّ الإعلامي العراقي نزار الفارس بارك للفنانة رانيا يوسف، على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه «مع الفارس»، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، وتفاجأ بعدها بها تتهمه بالتحرش بها وأنَّه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلًا، كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها واثقًا في حماية القضاء المصري الشامخ للكافة.

براءة رانيا يوسف

وكانت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة في عابدين، قضت في وقت سابق ببراءة الفنانة رانيا يوسف بسبب تصريحاتها عن الحجاب، خلال الجلسة الأولى التي نظرتها المحكمة، ومطلع مارس الماضي، تقدمت الفنانة رانيا يوسف، بشكوى ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، لدى سفير العراق بالقاهرة، وقدّمت ملفًا موثقًا بالصوت والكتابة والتواريخ لما حدث من اجتزاء وخداع قبل وبعد الحوار المثير للجدل، كما أكدت أنّها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية في العراق ضد إدارة القناة وضد المذيع لحفظ حقوقها وضد التشويه المتعمد لشخصها، وذلك في بيان صدَر عنها بعد مقابلة السفير العراقي، وفقًا لما جاء بنص الدعوى.