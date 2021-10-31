بحث الجمهور عن ملخص الحلقة الأولي من مسلسل الأنسة فرح والقنوات الناقلة له، بعد عرض 3 مواسم ناجحة على منصة «شاهد vip»، حيث تجسد فرح دور جرسونة في إحدى الفنادق بجانب دراستها، وتمر بحادث يغير مجرى حياتها، أما والدتها كانت صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها؛ ما جعل فارق السن بينهما صغيرًا.

موعد عرض مسلسل الأنسة فرح الحلقة الأولي والقنوات الناقلة

بدأ عرض الحلقة الأولى أمس على منصة «شاهد vip»، والمقرر عرضها الليلة على شاشة mbc 4، حيث يأتي الجزء الرابع تكليلا لنجاح الأجزاء السابقة، وذلك بعدما قررت الجهة المنتجة أن تصنع منه أكثر من جزء بسبب النجاح الكبير، ونسبة المشاهدات العالية للمسلسل، منذ طرح الجزء الأول.

أحداث الحلقة الأولى من الأنسة فرح الجزء الرابع

شهدت أحداث الحلقة الأولى من الجزء الرابع، استرجاع «فرح» ذكريات حبها الأول في حياتها بعدما تعرفت على «علي الطيب»، ولكن نجلها فريد حاول أن يبعده عنها، وأخبر والده «شادي» الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، والذي ذهب ليعيش مع فرح بعدما طردته أخته من الفندق، وتتوالي الأحداث بعد ذلك.

مسلسل الأنسة فرح حققت المسلسل نجاحاً كبيراً خلال المواسم السابقة، خاصة أن أحداثه تدور في إطار كوميدي، وترك بصمة كبرى لدى المشاهدين المصريين والعرب، وهو العمل الذي شارك فيه بطولته أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، ومحمد كيلاني، الذي توفي في الحلقة الأخيرة من الجزء الثالث بعدما تم عرضه، وتأثر الجمهور لعدم ظهوره بالجزء الرابع.

أبطال مسلسل الأنسة فرح

مسلسل الأنسة فرح، يضم عدداً من النجوم الذين شاركوا في الجزء الأول منهم تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، أسماء أبو اليزيد، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني.