ضبط 402 مخالفة مرورية في مدينة بيلا

شنت إدارة مرور كفر الشيخ، برئاسة العميد سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، تحت إشراف اللواء أشرف صلاح درويش مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، حملة مكبرة بمدينة بيلا، أكبرمعقل لـ«التكاتك» داخل مدن المحافظة المختلفة، حيث تم ضبط جميع التكاتك المخالفة، وأصبحت المدينة لأول مرة خالية تماما من أي تكاتك مخالفة، وعاد الهدوء لأول مرة إلى المدينة منذ سنوات طويلة، ولاقت هذه الحملة ارتياحا كبيرا لدى المواطنين، حيث كانت تتسبب هذه التكاتك في حوادث يومية مروعة للمواطنين والأطفال الأبرياء.

ضبط تكاتك ومخالفات مرورية

أسفرت الحملة المكبرة، عن ضبط 78 حالة ضبط توك توك ودراجة بخارية دون لوحات وتجول داخل المدينة، كما تم ضبط 25 توكتوك دون قيادة، و120 عدم ارتداء الكمامة، 30 دون تسيير، 56 دون خوزة، 102 عدم تركيب ملصق الكتروني ومخالفات متنوعة، وتم ضبط الحركة المرورية بمدينة بيلا، وعاد الانضباط المروري مرة ثانية إلى جميع الشوارع والميادين داخل المدينة.

شارك في الحملة المكبرة مع العميد سامح العزب، المقدم شريف عبود وكيل إدارة مرور كفر الشيخ، والمقدم كريم عيد رئيس مباحث المرور، وتم خلال الحملة الكشف على 40 سائقا تحليل مخدرات سلبية، بالاشتراك مع صندوق مكافحة المخدرات، حيث أكد مدير إدارة المرور على استمرار الحملات لضبط الشوارع في المدن المختلفة، وأنه يجري ضبط التكاتك المخالفة، كما انه يتم ضبط المركبات المخالفة لتحقيق الانضباط بالشوارع.