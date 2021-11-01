الزراعة توضح المواصفات المطلوبة لصيد سمكة التونة الزرقاء

كشفت هيئة الثروة السمكية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الشروط الواجب توافرها في مراكب الصيد الراغبة في اصطياد أسماك التونة الزرقاء من البحر المتوسط، خلال موسم الصيد للعام المقبل 2022، والتي يتم اصطيادها من المياه الاقتصادية العميقة في البحر المتوسط، حيث تبلغ تبلغ حصة مصر من أسماك التونة زرقاء الزعانف، 259 ألف و62 طن سنوياً.

ونستعرض في التقرير التالي الشروط الواجب توافرها في مراكب الصيد.

- يجب أن يتجاوز طول المركب 20 متراً وذو تكنة حديد، وأن تكون مزودة بكافة الأجهزة الملاحية وأجهزة رصد الأسماك العائمة واللاسلكي (الراديو).

-أن تكون المركب لملاك مصريين ولها شهادة تسجيل مصرية صادرة عن التفتيش البحري بالهيئة العامة للسلامة البحرية.

- أن يكون بها إذن وضع آلة وترخيص ملاحة ساري المفعول وترفع العلم المصري، على أن تكون الأولوية للمراكب الأكثر حداثة (حسب تاريخ الصنع).

- أن تحمل المركب رخصة صيد سارية المفعول للعمل بحرفة الشانشولا وشباك صيد طولها أكثر من 1000 متر وأن تكون مزودة بكل تجهيزات حرفة الشانشولا وخاصة power block

- أن تكون قوة محركاتها مناسبة ولا تقل عن 400 حصان ومزودة بثلاجة غرفة تبريد.

- أن تكون المركب مؤهلة للعمل في المياه العميقة وخارج الرصيف القاري بالمياه المصرية.

إشتراطات أخرى يجب توافرها في مراكب صيد سمكة التونة

- أن تكون مسجلة فى منظمة الأيكات، مع وجود جهاز VMS على المركب وإرسال إشاراته إلى المنظمة كل ساعة أثناء فترة الصيد.- أن يكون بها رقم دولى IMO للمركب كأحد اشتراطات المنظمة.

- ألا يكون سبق تسجيلها في منظمة الإيكات تحت علم دولة أخرى غير مصر.

- ألا تكون المركب مدرجة على قوائم سوداء في أي من المنظمات الدولية ولم يسبق مشاركتها في أي أنشطه صيد مخالفه ترتب عليها احتجازها أو وقف رخصه الصيد وقفاً مؤقتاً.

- أن يتوافر شرط الخبرة في صيد الأسماك السطحية الكبيرة Large pelagic ولدى الشركة خبرة في التجهيز والتصدير وفقا للإشتراطات الدولية.

- يلتزم الراسي عليه المزاد لصيد حصة مصر من أسماك التونة زرقاء الزعانف بتنفيذ خطة الصيد التي تعدها الهيئة وتوافق عليها وتعتمدها المنظمة، دون أي إخلال ببنودها أو الآجال المحددة بها، كما يلتزم بالإطلاع ودراسة كافة التوصيات والقرارات التى تصدرها المنظمة وأن يكون ملماً بها الماماً تاماً.

- يلتزم الراسي عليه المزاد بتيسير عمل الباحثين العلميين بالتنسيق مع الهيئة لأخذ العينات وإجراء الفحوص العلمية اللازمة أثناء عمليات الصيد.

- يلتزم الراسي عليه المزاد بتوثيق عمليات الصيد والنقل إلى أقفاص التربية (بالتصوير بالفيديو) وتسليم هذه الأفلام لمراقبي الصيد بالهيئة العامة لتنمية لثروة السمكية ومراقبي لجنة الأيكات عند طلبهم ذلك.

- يلتزم الراسي عليه المزاد بصيد أسماك التونة زرقاء الزعانف بحجم لا يقل عن 30 كجم للواحدة، بالتواصل بالشركة الخاصة بتعيين المراقب الدولى وعمل اتفاق مع الشركة حتى يتم استيفاء اشتراطات المنظمة بضرورة تواجد مراقب دولى أثناء عملية الصيد.

- عند قيام الشركة بعمل صيد مشترك مع إحدى الدول لابد من إخطار الهيئة بالدولة التى سيتم التعامل معها حيث أن الهيئة تقوم بمراسلة الحكومة التابعة لهذه الشركة وكذلك إخطار المنظمة بهذه الدولة وأخذ الموافقة على ذلك.

- ضرورة إرسال تقرير أسبوعى خلال فترة الصيد أثناء عمليات الصيد وذلك لإرساله إلى المنظمة طبقاً للتوصيات الصادرة عنها، مع الالتزام بإرسال التقارير العلمية المطلوبة من المنظمة حتى يتسنى للهيئة إرسالها إلى المنظمة.