«حياة كريمة» تنشئ مجمع خدمات حكومي وزراعي وترفع كفاءات مدارس بالمنوفية

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، تنفيذ نحو 5 آلاف و200م، وتوصيلات لخطوط الغاز الطبيعي الفرعية بقرى المنوفية، فضلا عن إنشاء مجمعات خدمية بالمحافظة، بالإضافة إلى تطوير عدد من المدارس ومركز الشباب.

وأشار الحساب الرسمي لـ«حياة كريمة» على «فيسبوك»، إلى استمرار الجولات الميدانية، لتفقد سير العمل بمشروعات «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية، إذ جرى تسليم مدرسة الشهداء، وجناح مدرسة عبد السلام وهبة بقرية شمة، إلى هيئة الأبنية التعليمية بإدارة أشمون التعليمية بنسبة تنفيذ 100%.

بعض أعمال حياة كريمة بالمنوفية

وكشفت المؤسسة عن انتهاء الأعمال التالية:

- رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد محمد عيسى العليمي ومدرسة الشهيد أيمن العفيفي بقرية شما.

- جار رفع كفاءة وتطوير الوحدة الصحية بقرية سيد المنادي.

- رفع كفاءة وتطوير المبنى الإداري بمركز الشباب.

- تنفيذ ما يقرب من 13 كم من خلال تركيب كابل تراسل فايبر أوبلكس، بنسبة تنفيذ 100% الألياف الضوئية.

- تركيب عدد 25 قاعدة خرسانية لأعمدة الإنارة بطريق المرشحة بشما، ويجري استكمال باقي الطريق.

- تنفيذ ما يقرب من 5000 و200 م، وتوصيلات لخطوط الغاز الطبيعي الفرعية من إجمالي 60100 متر بنسبة تنفيذ 85%.

جولات ميدانية ومتابعات

وأجرى الجولة بقرية شما، مهندس محمد ربيع منسق عام مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية، والدكتورة أمل غنيم، منسق مركز أشمون، كما أجرت دكتورة إيناس صفوت، منسق ميداني بمؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية، جولة ميدانية بقرية قورص مركز أشمون، حيث تم متابعة مشروعات «حياة كريمة»، كما يلي:

- مجمع الخدمات الحكومية النموذجي على مساحة 680 متر بنسبة إنجاز 70%.

- المجمع الزراعي على مساحة 400 متر بنسبة إنجاز 10%.

- المبنى الإداري لمركز شباب قورص على مساحة 1570 متر.

- مدرسة تعليم أساسي داخل فناء مدرسة الإعدادية بنات، أبو رقبة على مساحة 462 متر بنسبة إنجاز 80%.

- رفع كفاءة مدرسة فاطمة الزهراء سابقا عمر بن الخطاب حاليا، كفر قورص على مساحة 396 مترا بإجمالي مساحة 1130 مترا بنسبة إنجاز 50%.

وفي قرية جريس بمركز أشمون، أجرى الدكتور وليد إمام، منسق ميداني بمؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية، جولة ميدانية لمتابعة أعمال المشروعات كما يلي:

- مجمع الخدمات الحكومية النموذجي على مساحة كلية 1140م.

- جناح جديد بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية.

- جناح جديد بمدرسة الشهيد عبدالله عبدالستار الهلالي الابتدائية.

- تطوير شامل لمدرسة النصر الإعدادية بجريس «32 فصلا + حجرات وقاعات خدمات ومعامل»، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 60%، وتجري تلك الأعمال تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.