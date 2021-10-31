«تربية رياضية كفر الشيخ» تستقبل طلابها الجدد بندوة تثقيفية

نظمت كلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ، حفل استقبال الطلاب الجدد، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية، تحت عنوان «انتصارات أكتوبر المجيدة وشباب الجمهورية الجديدة».

وجه الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التحية لأرواح الشهداء، متمنيا لمصر الأمن والأمان والتقدم والازدهار للطلاب التوفيق والنجاح.

مراكز متقدمة في المنافسات

وأكد أهمية الاشتراك في الأنشطة الطلابية المتنوعة كافة، التي تنظمها الجامعة على مدار العام الدراسي، مشيدا بالدور الذي تقدمه كلية التربية الرياضية بالجامعة وما تقدمه من خدمات للبيئة المحيطة وبمشاركة طلابها في أنشطة الجامعة كافة، وحصولهم على مراكز متقدمة في المنافسات، واصفًا خريج كلية التربية الرياضية بنين وبنات بالانضباط السلوكي والأخلاقي والتميز البدني بفضل أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وشدد على دور جامعة كفر الشيخ في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات من خلال استضافة الشخصيات والرموز الوطنية في الندوات المختلفة طبقا لخطة الموسم الثقافي في الكليات مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، داعيا الطلاب إلى الاعتزاز والفخر بالانتماء إلى جامعة كفرالشيخ والاجتهاد في طلب المعرفة والعلم ووصفهم بسفراء الجامعة.

ناجي: حروب الجيل الرابع والخامس أخطر من حروب الأسلحة التقليدية

قال اللواء أركان حرب ناجي شهود أحد أبطال حرب أكتوبر والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن هناك حروبًا حاليا يطلق عليها حروب الجيل الرابع والخامس أخطر من حروب الأسلحة التقليدية؛ لأنها تلعب بعقول الشباب عن طريق وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف عقول الشباب.

وأضاف أن جيل حرب أكتوبر عاصروا أصعب فترة في تاريخ مصر منذ 1967 وحتى 1973 إلى أن جاءت حرب العزة والكرامة، وانتصر المصريون في حرب أكتوبر لتعطي العالم درسا في التضحيات في سبيل الوطن.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالعال ضرروة الالتزام بحضور البرامج التعليمية والمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة رياضية وثقافية وفنية وأدبية وحثهم على المشاركة الفعالة لبناء شخصية الطالب طبقا لخطة الإجراءات الاحترازية التي أعدتها إدارة الجامعة.

وحث «عبد العال»، الطلاب على الانتماء للوطن وجامعتهم لصنع مستقبل مشرف لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم، موضحًا بأننا نبذل قصارى جهدنا من أجلكم لتكونوا متميزين علميًا وثقافيًا وفكريًا ورياضيًا وعنوانًا لطالب جامعة كفرالشيخ الذي يحمل التميز بالخلق الرفيع، ويتسلح بالعلم والتكنولوجيا ويحرص على بناء الوطن بالعمل.

عكاشة: جامعة كفر الشيخ تهتم بتطوير التعليم

وتوجه عميد كلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبدالحليم عكاشة بالتهنئة للطلاب الجدد، موضحا الجهد المبذول من إدارة الجامعة للنهوض بطلابها لرفع وتنمية مهارتهم وتطوير مواهبهم وقدراتهم، مشيرا إلى حرص إدارة الجامعة على تطوير منظومة التعليم لرفع مستوى خريجيها لتواكب خريجي الجامعات العالمية باكتشاف ورعاية الطلاب المتفوقين.

كما حث الطلاب على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتنمية قدراتهم العلمية ومهاراتهم العملية مع الالتزام بالأعراف والتقاليد الجامعية، مشيرا إلى حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد.

وأكد منسق الأنشطة الطلابية بكلية التربية الرياضية الدكتور أحمد سليمان حرص إدارة الجامعة والكلية على توفير كل الإمكانيات التي تساعد على إعداد طالب متميز وخريج على مستوى عال من الكفاءة.

كما أهدى عميد كلية التربية الرياضية درع الكلية إلى اللواء أركان حرب ناجي شهود أحد أبطال حرب أكتوبر والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، كما تم تكريم الطلاب المتفوقين من الفرق الدراسية والحاصلين على مراكز متقدمة في الأنشطة المختلفة والمتميزين في مختلف المجالات بتوزيع شهادة التقدير.

تأتي الندوة التثقيفية تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب واللواء أركان حرب ناجي شهود، أحد أبطال حرب أكتوبر والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية الدكتور عبدالحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ومنسق الأنشطة الطلابية بالكلية الدكتور أحمد سليمان وعدد من طلاب الفرق المختلفة للتهنئة بالعام الدراسي الجديد.