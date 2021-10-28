جامعة كفر الشيخ الثامنة محلياً والـ 316 عالمياً بتصنيف «يو إس نيوز»

أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتورعبدالرازق دسوقي، إدراج الجامعة ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة عالمياً، في تصنيف «يو إس نيوز» الأمريكي لعام 2022، حيث احتلت الجامعة المركز 316 عالمياً في تخصص علم النبات والحيوان، وفي التصنيف العام جاءت في المركز 914 عالمياً، و27 أفريقيا، والثامن محلياً، على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

تصنيف «يو إس نيوز» الأمريكي يعتمد على 13 مؤشراً

وأوضح الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، في تصريحات له اليوم الخميس، أن تصنيف «يو إس نيوز» الأمريكي يعتمد على 13 مؤشراً لقياس أداء البحوث الأكاديمية وسمعتها العالمية والإقليمية، ومنها السمعة العالمية والمحلية للبحث العلمي للجامعة، والبحوث المنشورة بالمجلات العلمية المصنفة عالمياً، والكتب المنشورة بدور النشر الدولية والمؤتمرات الدولية، وعدد الاستشهادات المرجعية والتعاون الدولي.

ولفت نائب رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن هذا التصنيف يعتمد على قواعد بيانات «كلاريفيت» الأمريكية، لقياس مؤشرات جودة البحث العلمي للجامعات حول العالم.

جامعة كفر الشيخ تسير نحو التحول لجامعة ذكية مستدامة

وفي تصريحات سابقة له، أشاد رئيس جامعة كفر الشيخ بالإنجاز الجديد الذي تم إضافته بإدراج الجامعة في هذا التصنيف، مشيراً إلى أن جامعة كفر الشيخ تسير بخطى جادة نحو التحول لجامعة ذكية مستدامة، مما يساهم في تخريج طالب دولي يتمتع بمواصفات عالمية معززا تنافس خريجيها على المستوى المحلي والدولي، وهو ما يعتبر من الأسس الهامة في تطوير الجامعة وزيادة سمعتها الدولية.

وأضاف «دسوقي» أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود لإدارة الجامعة، ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.