«حياة كريمة» تنظم ندوة عن التحول الرقمي والشمول المالي بالغربية

نظمت مؤسسة «حياة كريمة»، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الغربية، ندوة «حياة كريمة» رقمية، ضمن المبادرة الرئاسية، بمضيفة أولاد الشيخ بقرية منشأة حاتم، ومركز شباب قرية الرياض مركز زفتى بمحافظة الغربية، تحت عنوان «التحول الرقمي والرقمنة والشمول المالي».

استخدام بوابة الشكاوى الحكومية وبوابة مصر الرقمية

وقالت «حياة كريمة»، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، إن الندوة تضمنت استخدام بوابة الشكاوى الحكومية، وبوابة مصر الرقمية، واستخدام أمثلة عملية، لتنفيذ الخدمات الرقمية الحكومية، من خلال الموقع الإلكتروني، والتعريف بالأمن السيبراني، وتأمين استخدام البيانات والبطاقات الذكية.

وفي إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، جرى المرور على عدد من مشروعات المبادرة بقرى بلانة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، إذ بدأت المبادرة، في إنشاء المجمع الحرفي بقرية بلانة، حيث يجري الآن الانتهاء من أعمال الحفر، كما أنه جرى الانتهاء من الهيكل الخرساني بالمجمع الخدمي، وينفذ العمل في المباني والتقسيمات الداخلية والتشطيبات، ووصلت نسبة التنفيذ فيها 65%.

كما أنه جار العمل بالمجمع الزراعي بقرية بلانة، وجرى الانتهاء من العمل بالدور الأرضي، ويجري العمل بالدور الثاني، ووصلت نسبة التنفيذ 35%، كما أنه جارٍ العمل في أعمال الصرف الصحي بقرية أدندان بأطوال شبكات 13 كيلو وجرى تنفيذ 4 كيلومترات.

متابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز كوم أمبو

وتابع منسق عام المؤسسة بأسوان الدكتور محمد صلاح، والدكتورة آية جابر، منسق مؤسسة «حياة كريمة» بأسوان، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز كوم أمبو، حيث أنه جارٍ العمل بمجمع خدمات قرية اقليت مركز كوم أمبو، ووصلت نسب التنفيذ 20%، وجارٍ العمل بوحدة التأمين الصحي الشامل، إذ وصلت نسب التنفيذ 20%، جرى الانتهاء من 3 وحدات صحية متوقفة على التجهيزات.