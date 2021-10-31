6 شروط و5 مستندات.. تفاصيل الالتحاق بمراكز التأهيل الشامل لذوى الإعاقة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن مراكز التأهيل الشامل، تعمل على دراسة حالات الأشخاص ذوي الإعاقة من الناحية الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية، التي يتم إلحاقها بالتدريب داخل الورش المهنية الموجودة بالمركز.

شروط استقبال ذوي الهمم بمراكز التأهيل الشامل

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أنه تم وضع عدد من الشروط لاستقبال ذوي الهمم بمراكز التأهيل الشامل، حيث تمثلت هذه الشروط فيما يلي:

- تحديد سن قبول ذوي الهمم بالقسم الداخلي للمركز من 12 إلى 18 سنة.

- تحديد سن القبول بالقسم الخارجي والحضانة حسب إمكانيات كل مركز.

- تحديد الفئات التي توفر لها الخدمة.

- رابع شروط القبول بمراكز التأهيل الشامل هي التأكد من خلو الحالة من الأمراض المعدية والنوبات التشنجية أو الصرعية غير المستقرة أو الأمراض العقلية.

- يشترط أن يثبت من البحث الاجتماعي حاجة ذوي الإعاقة للرعاية الداخلية.

- أن تكون الحالة مزودة بالأجهزة التعويضية أو الأطراف الصناعية اللازمة لها عن طريق مكاتب التأهيل المختصة​.

خطوات الالتحاق بمراكز التدريب الشامل

- يتم تحويل الحالة للمركز بخطاب من مكتب التأهيل.

- يضع كل مركز تأهيل شروط القبول لتحديد السن ونوع الإعاقة.

- يتم الإلحاق بقسم الرعاية الداخلية بالمركز في حالة بعد مكان الإقامة عن مركز التدريب.

- يتم إجراء اختبار للحالة في نهاية المدة المقررة لمدة التدريب.

وحددت التضامن طلب التحاق بمركز التأهيل كالتالي:

بحث اجتماعي.

اختبار ذكاء.

تقرير طبي.

شهادة الميلاد.

4 صور شخصية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات we، بهدف تحسين مجموعة من الحزم التنموية ووضع خطط ومعايير وآليات لبرامج تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة لتأهيلهم لسوق العمل، مشيرة إلى أن الشركة تدرب 1000 من ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم ودمجهم داخل سوق العمل.