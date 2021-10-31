طرق التسجيل في بنك المعرفة لطلاب المدارس والجامعات

منذ انطلاق العام الدراسي 2021/2022 يبحث الكثير من الطلاب عن طرق التسجيل في بنك المعرفة، للحصول على مصادر المعلومات، ما جعلها تتصدر محركات البحث «جوجل» ، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، تقدم خطوات وطرق التسجيل في بنك المعرفة المصري.

طرق التسجيل في بنك المعرفة

ويمكن للطلاب التسجيل في بنك المعرفة المصري لطلاب الجامعات والمدارس للعام الدراسي الجديد 2021-2022 من خلال الخطوات التالية:

يجب على الطلاب الدخول على الموقع الإلكتروني لـ بنك المعرفة، والدخول إلى كلمة «سجل الآن»، بعدها، يظهر للطالب مربع حواري يختار منه التعليم الذي يسجل به وفي النهاية يظهر المربع الخاص بالبيانات الشخصية للطالب ويظهر بها:

- الاسم الأول

- الاسم الأخير

- البريد الإلكتروني

- تأكيد البريد الإلكتروني

- رقم الهاتف المتحرك «الموبايل»

- الرقم القومي للطالب

- تاريخ الميلاد

التربية والتعليم تدعو الطلاب وأولياء الأمور للانضمام لورش عمل «بنك المعرفة»

وفي سياق متصل، دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، المعلمين وأولياء الأمور والطلبة والمختصين، على الانضمام لورش العمل «York Press»، من خلال بنك المعرفة المصري، للتعرف على كيفية ربط موسوعة وكتب «الفراشة» بالمناهج التعليمية المختلفة، لإضفاء جو من المتعة على العملية التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 4 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه يمكن اكتشاف أنواع المعاجم المختلفة وكيفية الوصول الى معاجم «يورك برس» الرقمية من خلال ورشة عمل على بنك المعرفة المصري من خلال رابط بنك المعرفة، مؤكدًا على أهمية بنك المعرفة والمنصة الرقمية وأساليب التعلم والتقييم الحديثة التي لجأت لها الوزارة في تطوير المناهج وتطوير العملية التعليمية، وكذلك فلسفة نظام التقييم الجديد في المرحلة الثانوية.