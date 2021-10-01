«شوقي» يدعو الطلاب وأولياء الأمور للانضمام لورش عمل «بنك المعرفة»

حثَّ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المعلمين وأولياء الأمور والطلبة والمختصين، على الانضمام لورش العمل «York Press»، من خلال بنك المعرفة المصري، للتعرف على كيفية ربط موسوعة وكتب «الفراشة» بالمناهج التعليمية المختلفة، لإضفاء جو من المتعة على العملية التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 4 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وأضاف «شوقي» عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، أنه يمكن للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور التعرف على كيفية استخدام مصادر «DLOs» واستخدام خطط الدروس للمعلمين والدروس المتاحة للطلبة، التي تساعد الطالب في عمل تقييم ذاتي للتحضير للعام الدراسي الجديد، وذلك يوم الاثنين الموافق 11 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً، من خلال رابط بنك المعرفة.

وتابع وزير التربية والتعليم، بأنه يمكن اكتشاف أنواع المعاجم المختلفة وكيفية الوصول الى معاجم «يورك برس» الرقمية من خلال ورشة عمل على بنك المعرفة المصري، يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً، من خلال رابط بنك المعرفة.

«شوقي»: تسليم الكتب المدرسية للطلاب بأول أيام الدراسة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الدراسة في العام الدراسي الجديد حضورية وسيجري تفعيل نظام الحضور والغياب، موضحاً أن الوزارة حريصة على تكثيف الاستعدادات لاستقبال الطلاب مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة تسليم الطلاب الكتب المدرسية اعتباراً من أول أيام الدراسة، وتنمية مهارات الطلاب وتفعيل جميع الأنشطة المدرسية ومجموعات التقوية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والتخفيف على أولياء الأمور، مشيراً إلى أن الوزارة قاربت على الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا.