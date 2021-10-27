«شوقي» يقدم لطلاب أولى ثانوي طريقة الوصول لمنصات بنك المعرفة

وجّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، رسالة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، بشأن طريقة الوصول إلى المصادر التعليمية للتسهيل عليهم في شرح المناهج.

وقال الوزير، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «تستطيع الآن الوصول إلى المصادر المتعددة في مواد العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية».

ودعا الوزير، طلاب الصف الأول الثانوي إلى اكتشاف مصادر نجوى؛ لتمتد التفاعلية المختلفة على منصة إدارة التعلم LMS من خلال بنك المعرفة المصري.

دمج اختباري الشهر الأول والثاني للصف الرابع الابتدائي

وفي سياق منفصل، أصدر وزير التربية والتعليم، أمس، كتابًا دوريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي، وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات ونظرًا لكثرة التساؤلات التي ترد للوزارة.

وأكد أنه تم دمج اختباري الشهر الأول والثاني من الفصل الدراسي الأول معًا لطلاب الصف الرابع من الحلقة الابتدائية للعام الدراسي الجاري، ويكون في المقرر الدراسي الذي تم تدريسه خلال تلك الفترة، ويٌعقد على مستوى المدرسة، موضحاً أنه يعقد اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول في الموعد المحدد له طبقًا للخريطة الزمنية ويكون على مستوى الإدارة التعليمية.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن هذه التعليمات تطبق على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.

المناهج الجديدة تقيس الفهم

ولفت الدكتور طارق شوقي، أن مناهج الصف الرابع الابتدائي مطورة وتقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم، وليس الحفظ والتلقين، مشيراً إلى أن هناك العديد من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على فهم الدرس من خلال الشرح بالفيديو والأمثلة والأسئلة.