كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية

تميزت ظاهرة التغيرات المناخية عن معظم المشكلات البيئية الأخرى بأنها عالمية الطابع، حيث إنها تعدت حدود الدول لتشكل خطورة على العالم أجمع، حيث يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة جلاسكو ببريطانيا المخصصة لمواجهة التغير المناخي، حيث تنفذ مصر استراتيجية وطنية لمواجهة التغيرات المناخية نستعرضها في التقرير التالي.

ما هي استراتيجية مصر لمواجهة التغيرات المناخية؟

تحمي مصر السواحل من تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر، واستنباط محاصيل زراعية مقاومة للجفاف، وتوفير تمويل متعلق بالمناخ لتنفيذ مكون التكيف في المساهمات المحددة وطنياً، كما تنفذ مصر برنامجا ضخما لتحلية المياه والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، وتحدث مصر استراتيجيتها للتنمية منخفضة الانبعاثات وتنفذ برنامجًا ضخمًا للطاقة المتجددة، ومن المستهدف أن تصل الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى حوالى 42% بحلول عام 2035، كما نفذت مصر أحد أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في العالم بقدرة إجمالية تبلغ 1.5 جيجا وات، بإجمالى استثمارات 2 مليار دولار أمريكي.

ما هي الجهات التي تنفذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية؟

تنفذ مصر استراتيجية وطنية لمواجهة التغيرات المناخية من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية التابع لوزارة البيئة.

ما هي أهداف المجلس الوطني للتغيرات المناخية؟

يرسم المجلس السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ، في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية والعمل على صياغة وتحديث إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، وربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ بإستراتيجية التنمية المستدامة، كذلك متابعة ملف المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وما ينبثق عنها من بروتوكولات أو اتفاقيات وما يتعلق بالإبلاغات الوطنية.

ما هي الخطوات التي اتخذتها مصر للتصدي للتغيرات المناخية؟

تم تنفيذ عدد من الإجراءات المتنوعة سواء على المستوى المؤسسى بإعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية الذى أصبح يرأسه رئيس مجلس الوزراء، كما تم إعداد استراتيجية تغير المناخ حتى 2050، وتم وضع شروط لتمويل المشروعات بحيث لا يتم تمويل أى مشروعات تزيد من حدة تغير المناخ، والتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة وحوافز استثمارية تمكن من صياغة وتنفيذ مشروعات التكيف.

هل تشارك مصر العالم في وضع الاستراتيجيات لمواجهة التغيرات المناخية؟

كوَّنت مصر بجانب المملكة المتحدة تحالفا دوليا لمواجهة التغيرات المناخية الذي يُعد ركيزة أساسية في تعزيز جهود التكيف العالمية، وهو وسيلة للدفع والتعبئة لجهود ومشاريع أعضاء التحالف، وحدد التكاتف الدولي ثلاثة مسارات للعمل حتى قمة جلاسكو وهي: المياه، البنية التحتية ، الصحة.

وماذا على الصعيد العربي من تحركات؟

تعد المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه، وأكد التقرير الدولي الصادر عام 2017 أن المياه والزراعة والنظم الإيكولوجية ومناطق تجمعات السكان معرضه لتغير المناخ، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة وسوف يكون لهذه التغيرات آثار على الضعف الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في الدول العربية.