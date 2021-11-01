خبير سياحي: الحد الأدنى لأسعار الفنادق سيرفع كفاءة السياحة المصرية

تبدأ فنادق البحر الأحمر اليوم الاثنين، العمل بالحد الأدنى للأسعار، تنفيذا لقرار وزارة السياحة والآثار الذي يقضى بتحديد حد أدنى لبيع الغرف بالفنادق بداية من شهر نوفمبر، على أن يكون الحد الأدنى لسعر بيع الغرفة بفندق فئة الـ5 نجوم بـ40 دولارًا للفرد في اليوم، أو ما يعادله بالعملات الأخرى، وأقل سعر لبيع الغرفة بفندق 4 نجوم بـ28 دولارا للفرد في اليوم أو ما يعادل هذا الرقم بالعملات الأخرى.

منتجعات البحر الأحمر تمتلك 250‪ ألف غرفة فندقية

ومن جانبه، أشار عصام علي، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن منتجعات البحر الأحمر تحتضن ما يقرب من 250‪ ألف غرفة فندقية يهدف إلى رفع كفاءات الفنادق السياحية داخل أهم مقصد سياحي في افريقيا والشرق الأوسط، لافتا إلى أن قرار وضع حد أدنى للسعر لبيع الغرف الفندقية من شأنه الارتقاء بالمنتج السياحي المصري مقارنة بالمقاصد السياحية المنافسة لمصر مثل قبرص وتايلاند وتركيا ودبي.

وأضاف الخبير السياحي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه بالرغم من أن السوق يحكمه سياسة العرض والطلب وأسعار الغرف تتحدد وفقاً للتعاقد، إلا أن سمعة المقصد السياحي المصري مهمة وسط المقاصد السياحية الأخرى المختلفة، ومنعا لتكرار ظاهرة حرق الأسعار وبيع الرحلات بأسعار متدنية لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، والتي أضرت كثيرا بالسوق السياحي المصري.

غلق فندق سياحى بالغردقة بسبب الاشتراطات الصحية

وفي سياق آخر كشفت مصادر مسؤولة بمكتب هيئة تنشيط السياحة بالبحر الأحمر، عن قرار وزارة السياحة والآثار، بغلق أحد الفنادق الكائنة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لعدم التزامه بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية وجودة الخدمات المقدمة، والذي من شأنه الإضرار بسلامة النزلاء وسمعة المقصد السياحي المصري.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ «الوطن»، إيقاف مدير الفندق وسحب ترخيصه، ومنع استقبال الفندق للزائرين لحين توفيق أوضاعه، وتلافي الملاحظات الصحية للفندق والالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الموضوعة في هذا الشأن، وذلك في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار.