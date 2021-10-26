أخبار البحر الأحمر: لجنة تفتيش الدروس الخصوصية وبطولة الصعيد للسباحة

شهدت محافظة البحر الأحمر، عددا من الأحداث الهامة خلال الساعات القليلة الماضية، في مقدمتها فعاليات بطولة الصعيد للسباحة بنادي الرياضات البحرية بالغردقة، بمشاركة 700‪ سباح من 15 فريقا، وفي مدينة رأس غارب شمال المحافظة، كلف اللواء حامد أحمد رئيس المدينة، لجنة للتفتيش على الدروس الخصوصية والسناتر بنطاق المدينة، كما أحال مدير إدارة رأس غارب التعليمية، مديرة مدرسة للتحقيق في واقعة تكدس الطلبة على باب الخروج والقفز من على سور باب المدرسة أثناء الخروج عقب انتهاء اليوم الدراسي.

الغردقة تستضيف بطولة الصعيد للسباحة

شهدت مدينة الغردقة انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بنادي الرياضات البحرية بالغردقة، والتي تقام بمشاركة 700‪ لاعب يمثلون 15 ناديا، في حمام سباحة أوليمبي على فترتين صباحا ومساء، مع التشديد بعدم التزاحم وذلك مع الالتزام باتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مشددة ضد فيروس كورونا.

وفي نهاية البطولة سيتم توزيع الكؤوس على اللاعبين والمدربين على الأندية التي ستحقق أفضل نتائج في البطولة وتكريم رؤساء الأندية المشاركة ولجنة التنظيم والحكام.

لجان للتفتيش على الدروس الخصوصية والسناتر بمدينة رأس غارب.

في مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، كلف اللواء حامد أحمد، رئيس المدينة اليوم، لجان الوحدة المحلية والإدارة التعليمية وهيئة التأمينات الاجتماعية، وإدارة المباحث من قسم شرطة راس غارب، ومارست اللجنة أعمالها بالمرور بقطاعات المدينة المختلفة، وتم التأكد من عدم وجود سناتر أو دروس.

وكشف رئيس المدينة، بأن اللجنة قامت بالمرور ومتابعة المجموعات الدراسية بالمدارس المكونة من الصفوف الثالث الإعدادى والأول والثاني من الثانوى العام والتجاري، فى عدة مدارس برأس غارب والتأكد من الحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب حفاظا على صحتهم وعدم اتنشار فيروس كورونا، وسيتم استمرار أعمال اللجنة يوميا طوال العام الدراسى، للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

إحالة مديرة مدرسة للتحقيق

احال مدير إدارة رأس غارب التعليميةمديرة مدرسة للتحقيق، ونقلها إلى ديوان الإدارة وتولي وكيلة المدرسة مهام المديرة، لحين انتهاء التحقيقات، َوذلك في واقعة تكدس الطلبة على باب المدرسة أثناء الخروج، وقفز أحد الطلاب من على الباب الحديد للمدرسة، وذلك في إطار الحفاظ على النظام العام، وحرصا على سلامة الطلاب في ضوء التعليمات ولوائح َوزارة التربية والتعليم.