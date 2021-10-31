«والي»: الجناح المصري بـ«اكسبو 2020 دبي» يعكس مكانة القاهرة

أعربت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، مدير مقر الأمم المتحدة في فيينا، اليوم، عن فخرها واعتزازها بالمستوى الرائع للجناح المصري باكسبو 2020 بدبي، مشيرة إلى أنه يعكس عظمة مصر ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وقالت والي، إن هذه المشاركة المتميزة لمصر تؤكد أهمية دور ومكانة مصر كلاعب رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بكافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

غادة والي تتفقد الجناح المصري باكسبو 2020

وجاء ذلك خلال تفقد غادة والي، الجناح المصري باكسبو 2020 بدبي، وكان في استقبالها الوزير مفوض تجاري أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بدبي ونائب المفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020.

ورافق «والي» خلال جولتها بالجناح وفد من الأمم المتحدة.