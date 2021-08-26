الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم الإرهابي على مطار كابول

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الهجوم الإرهابي الذي أوقع قتلى ومصابين في مطار كابول بأفغانستان، حسبما أفادت فضائية extra news، في نبأ عاجل.

وأعلنت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، أن الانفجار الذي وقع اليوم، في محيط مطار كابول بـ أفغانستان، بعد تفجير انتحاري نفسه في محيط المطار، أسفر عن إصابة 3 جنود أمريكيين، فيما أشارت مصادر بريطانية إلى مقتل 11 شخصا، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وأوردت قناة (الحرة) الأمريكية، أن أكثر من 40 شخصا على الأقل أصيبوا، وجرى نقلهم إلى المستشفيات بعد الانفجار قرب مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابول، عند البوابة الشرقية.

وذكرت القناة، أنه جرى تخصيص 5 مناطق آمنة لإيواء الأجانب في وسط العاصمة كابول.

وطالبت السفارة الأمريكية في أفغانستان، جميع الرعايا الأمريكيين، بتجنب مطار حامد كرزاي والابتعاد عن محيطه، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت مصادر بريطانية، أن الانفجار وقع قرب فندق البارون، الذي يقيم به أجانب في محيط مطار كابول.