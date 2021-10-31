«صحة النواب» توجه ببحث مشكلة 7 مستشفيات مغلقة بسوهاج

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة تضم النائب طارق رضوان، والنائب محمود أبو الخير، وكيل اللجنة، والطب العلاجي وإدارة المشروع ووكيل وزارة الصحة بسوهاج؛ لمعاينة مستشفى دار السلام المركزي بسوهاج، وتقديم تقرير للجنة خلال 15 يوما.

كما أوصت لجنة الشئون الصحية، ببحث اللجنة المشكلة، لوضع 7 مستشفيات مغلقة بمحافظة سوهاج.

وجاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، باجتماعها المنعقد اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان، بشأن تأخر أعمال تنفيذ مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج.

مستشفى دار السلام المركزي

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عن محافظة سوهاج، إن مستشفى دار السلام المركزي، مغلق تحت الإحلال والتجديد منذ سبتمبر 2014.

وأوضح أنه في البداية تم تسليم المشروع لإحدى الشركات ولكن لم تنجز حجم الأعمال اللازم، وتم سحب الأعمال وإسنادها لشركة أخرى؛ نفذت 70% من الأعمال وحدث تقصير، وتم سحب الأعمال وإسنادها لشركة تابعة للإنتاج الحربي، بعقد مشروط بتكلفة 362 مليون جنيه، والتنفيذ خلال 18 شهرا.

مستشفى دار السلام المركزي تدخل منظومة التأمين الصحي الشامل

وأشار «رضوان» إلى أن مشروع المستشفى يضم 40 سرير غسيل كلوي، و40 سرير عناية مركزة، و40 سرير حضانات، ويتم التنفيذ على مساحة 6300 متر، وإجمالي مساحة المبنى بالكامل 25 ألفا و200 متر.

وقال رضوان، إن مستشفى دار السلام المركزي دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخدم 7 مراكز، منها 5 بمحافظات سوهاج، وهي: «البلينا، جرجا، العسيرات، المنشاة، أخميم»، ومركزين بمحافظة قنا، هما: أبو تشت، ونجع حمادي، لافتا إلى أن المستشفى دخل أيضاً ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أن محافظة سوهاج فيها 11 مستشفى مركزي بينها 7 مستشفيات مغلقة؛ مطالبا بسرعة إنجاز الأعمال في مستشفى دار السلام؛ لتخفيف معاناة المرضى.

ومن جانبها، قالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج: «هدفنا كلنا واحد، وهو الارتقاء بالقطاع الصحي في محافظة سوهاج، وكان هناك 6 مستشفيات قائمة بالفعل، ولكن منذ شهر فبراير 2021 هناك دفعة في بعض المستشفيات، ومستشفى دار السلام منذ عام 2014، حدث فيها تعثرات عديدة خلال إجراء عمليات إحلال وتجديد ولكن غير مطابقة لنظام التأمين الصحي الشامل، وحاليا بدأت بعض الخدمات الصحية مثل الغسيل الكلوي، وننتظر حاليا رد من الوزارة بأن المواصفات والمقايسات مطابقة، وجاءت مبادرة حياة كريمة التي نفتخر ونعتز بها، والمستشفيات التي دخلت فيها طبقا للكود».

دار السلام ينتظر الرسم المعدل والتصميم

وقال عبد الرحمن حسن، ممثل إدارة المشروعات بوزارة الصحة: «بالنسبة لمستشفى دار السلام ننتظر حاليا الرسم المعدل والتصميم، وانتهاء البرنامج الوظيفي من هيئة الرعاية الصحية، وبعدها يتم الإسناد المباشر».

وطالب النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تنزل على أرض الواقع لتعاين وضع مستشفى دار السلام المركزي، وطلب نسخة من الاعتماد الخاص بالتصميم للمستشفى.